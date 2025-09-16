Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Safety Expo-prevenzione incendi, confronto con Corpo nazionale vigili del fuoco

(Adnkronos) - Si apre domani, mercoledì 17 settembre, Safety expo 2025-prevenzione incendi, l’evento di riferimento in Italia per la prevenzione e la sicurezza antincendio. Nei padiglioni della Fiera di Bergamo, la prima giornata della nuova edizione sarà un’occasione di confronto tra professionisti, aziende leader di settore, associazioni e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di trasformare la normativa da vincolo burocratico a opportunità sostenibile per costruire sicurezza. Con circa 100 eventi tra convegni tecnici, laboratori pratici, seminari aziendali e corsi di formazione, più di 160 espositori e un’area espositiva di oltre 10.000 mq, Safety Expo 2025 offrirà un programma ricco e articolato.  L’apertura ufficiale avverrà in sala Artemisia, con il primo dei convegni organizzati dalla rivista Antincendio in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e aperto dal capo ingegnere Eros Mannino. Alle 9.45, la sessione mattutina coinvolgerà i professionisti del settore che presenteranno delle proposte per snellire i procedimenti amministrativi e semplificare la sicurezza. Tra gli interventi, l'ingenere Tiziana Petrillo (Cni) illustrerà le proposte di revisione del D.P.R. 151/2011, aggiornando le attività soggette e uniformando la documentazione tra comandi; il geometra Marzia Silvia Ceriotti approfondirà la gestione degli edifici complessi; l’ingegnere Marco Damonte Prioli porterà l’esperienza delle aziende ospedaliere liguri; l’ingegnere Luciano Nigro parlerà del passaggio da un approccio prescrittivo a uno prestazionale, sottolineando il ruolo decisivo della qualifica dei professionisti e la crescente richiesta di competenze specialistiche; l’architetto Filippo Vigato proporrà modelli di governance più snelli e proporzionati ai rischi per le manifestazioni pubbliche. La sessione pomeridiana verrà protagonisti i vigili del fuoco, che presenteranno i principali progetti di semplificazione oggi in corso per rendere più accessibile e innovativa la prevenzione incendi. A dieci anni dall’entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015), la sessione proporrà un bilancio delle esperienze maturate e delle sfide ancora aperte, con l’obiettivo di capire se è possibile sviluppare strumenti più semplici e immediati a supporto di progettisti e operatori. Tra gli interventi principali: l’ingegnere Adriano De Acutis sulla safety degli eventi che hanno interessato la capitale nel corso degli ultimi mesi; l’ingegnere Andrea Marino sulle Linee guida per la gestione delle folle in caso di incendio; l’ingegnere Roberta Lala sul 'Medio codice', strumento di razionalizzazione delle regole tecniche. Chiusura con uno storytelling sull’11 settembre per coniugare riflessione tecnica ed emotiva. Mercoledì 17 settembre, Safety Expo 2025 offrirà una giornata ricca di convegni specialistici, tra normativa, progettazione e innovazione tecnologica. La mattina si aprirà con un incontro dedicato alle porte tagliafuoco (ore 9.30, sala B), che approfondirà gli aggiornamenti normativi nella protezione passiva, con particolare attenzione al Regolamento UE 2024/3110 sui Prodotti da Costruzione e alla revisione 2023 della norma EN13501-2, evidenziando gli obblighi documentali di interesse per progettisti e direttori dei lavori. Alle 10, il Collegio ingegneri e architetti di Milano propone Take care-ridefinire gli spazi della cura (sala A), un convegno interdisciplinare dedicato alla trasformazione degli ambienti sanitari in luoghi sicuri, inclusivi e terapeutici.  Saranno affrontati temi come design for all, sostenibilità e centralità del paziente, con la sicurezza antincendio interpretata come occasione progettuale. Alle 12.00, la riflessione si sposterà sugli edifici storici, con l’analisi di casi concreti e normative di riferimento, per conciliare la protezione dal rischio incendio con la tutela del patrimonio architettonico e artistico, proponendo soluzioni innovative e praticabili. Il pomeriggio (ore 15.00) vedrà due appuntamenti di grande attualità.  In sala A, Aias e Cfpa-Europe affronteranno la sicurezza antincendio delle facciate, tra lezioni della tragedia della Grenfell Tower e scenari normativi europei, mentre in sala B SFPE Italy, Prevenzioneincenditalia e Ifsn-Italian sprinkler network discuteranno i nuovi rischi legati alle tecnologie emergenti, in particolare batterie ordinarie e agli ioni di litio, analizzandone stoccaggio e mobilità e presentando sistemi di protezione innovativi. Una giornata che unisce aggiornamento normativo, progettazione avanzata e sfide tecnologiche, confermando Safety Expo 2025 come appuntamento chiave per chi opera nel settore della prevenzione incendi. Le aree espositive ospiteranno associazioni e aziende leader di settore che presenteranno soluzioni per protezione passiva, sistemi di spegnimento e rivelazione, sicurezza delle facciate, gestione degli accumuli energetici, mobilità elettrica e digitalizzazione della conformità. I laboratori pratici permetteranno dimostrazioni su presidi antincendio, impianti ad acqua, controllo fumo e calore, gas, aerosol ed impianti elettronici. L’Istituto Informa e le associazioni Aias e Aifos terranno corsi di aggiornamento e best practice sulla gestione del rischio incendio, manutenzione e sicurezza operativa. Safety Expo 2025 si conferma così non soltanto come un evento fieristico, ma come un momento strategico di confronto e innovazione per tutti i professionisti del settore, puntando a rendere la prevenzione incendi un’opportunità concreta e sostenibile. Organizzato da Epc Periodici in collaborazione con Istituto Informa e con il supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di istituzioni, associazioni e aziende leader del settore, Safety Expo si conferma un appuntamento imprescindibile per tutti gli operatori del mondo antincendio: progettisti, tecnici, manutentori, responsabili aziendali, installatori, decisori pubblici e privati.  ---lavoro/[email protected] (Web Info)
Il generale Vannacci mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto
Politica
Il generale Vannacci mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto
Per l’occasione sarà presentata ufficialmente una straordinaria automobile da corsa, prodotta in Italia da un team di giovani ingegneri e costruttori, guidato da Fausto Antonelli
Castelfranco Emilia, conclusa la Sagra del Tortellino Tradizionale
L'iniziativa
Castelfranco Emilia, conclusa la Sagra del Tortellino Tradizionale
Ieri, lunedì 15 settembre, la serata di beneficenza a favore dell’acquisto di un massaggiatore cardiaco da donare all’ambulanza del territorio
West Nile, deceduto un uomo di 80 anni residente a Carpi
Cronaca
West Nile, deceduto un uomo di 80 anni residente a Carpi
Sei i casi di positività al virus trasmesso dalla zanzara comune registrati da maggio in provincia di Modena
Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: "Solidarietà ai lavoratori"
Politica
Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: "Solidarietà ai lavoratori"
Il Cda dell'azienda ha deciso di chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Finale Emilia, concentrando la produzione a Solignano
L’Emilia-Romagna prima regione in Italia per utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
I dati
L’Emilia-Romagna prima regione in Italia per utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
4,3 milioni i fascicoli attivi, 68 milioni gli accessi in un anno e il 92% di consensi medici
"Meno pausa più benessere", da Avis tre incontri gratuiti per le donne
L'iniziativa
"Meno pausa più benessere", da Avis tre incontri gratuiti per le donne
Giovedì 18 settembre il primo appuntamento con le specialiste che tratteranno i diversi aspetti di questo delicato passaggio nella vita femminile
Greco (Pd): "Volontariato forza viva di Mirandola: la pensa così anche il Comune?"
Politica
Greco (Pd): "Volontariato forza viva di Mirandola: la pensa così anche il Comune?"
"E ' stata fatta la richiesta di spazi adeguati per ospitare le sedi delle associazioni, come Pd chiediamo che venga assunta come priorità" si legge nella nota stampa della capogruppo
La "Banda Rulli Frulli" di Finale Emilia premiata per la partecipazione alla Conferenza Onu di New York sui diritti delle persone con disabilità
Il riconoscimento
La "Banda Rulli Frulli" di Finale Emilia premiata per la partecipazione alla Conferenza Onu di New York sui diritti delle persone con disabilità
La consegna delle targhe oggi, martedì 16 settembre, in Regione, a Bologna
A Modena lo scuolabus è elettrico, in funzione tre nuovi mezzi
La novità
A Modena lo scuolabus è elettrico, in funzione tre nuovi mezzi
Sono stati finanziati dal Ministero per l'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono frutto di un progetto di Servizi educativi del Comune e Aess
Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta
L'addio
Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta
52 anni, era specializzato in chirurgia vascolare e dal 2007 lavorava nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena
Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru
Cronaca
Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru
E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre
Auto si ribalta a Piumazzo, ferita una donna
Cronaca
Auto si ribalta a Piumazzo, ferita una donna
E' accaduto in via Noce
Meteo, caldo anomalo con picchi di 34° fino al prossimo fine settimana
Meteo, caldo anomalo con picchi di 34° fino al prossimo fine settimana
Addio a Robert Redford: vita e carriera tra film iconici e premi Oscar
Addio a Robert Redford: vita e carriera tra film iconici e premi Oscar
Incidente in Tanzania, morte alcune suore. Farnesina: "Tra loro un'italiana"
Incidente in Tanzania, morte alcune suore. Farnesina: "Tra loro un'italiana"
Spagna, vola il Pil: +2,7% nel 2025, oltre 3-4 volte più alto dei partner Ue
Spagna, vola il Pil: +2,7% nel 2025, oltre 3-4 volte più alto dei partner Ue
Laura Pausini confessa: "Dopo aver venduto milioni di dischi sono rimasta senza niente"
Laura Pausini confessa: "Dopo aver venduto milioni di dischi sono rimasta senza niente"
Da Trump a Meryl Streep e Jane Fonda, il mondo piange Robert Redford - La diretta
Da Trump a Meryl Streep e Jane Fonda, il mondo piange Robert Redford - La diretta
Mondiali atletica, i risultati di oggi: delusione Simonelli, Sioli ottavo nel salto in alto
Mondiali atletica, i risultati di oggi: delusione Simonelli, Sioli ottavo nel salto in alto
Trump arriva nel Regno Unito e re Carlo srotola il tappeto rosso
Trump arriva nel Regno Unito e re Carlo srotola il tappeto rosso
Milano, Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico
Milano, Alessandro Basciano rimette il braccialetto elettronico
Mobilità, Resmini (a.Quantum): "Tecnologia e infrastrutture guidano elettrico"
Mobilità, Resmini (a.Quantum): "Tecnologia e infrastrutture guidano elettrico"
Mobilità, Palermo (Acea): "Nuova frontiera con Luiss e Renault"
Mobilità, Palermo (Acea): "Nuova frontiera con Luiss e Renault"
Draghi a un anno dal 'piano Draghi': l'Europa sarebbe diversa se avesse un ruolo operativo?
Draghi a un anno dal 'piano Draghi': l'Europa sarebbe diversa se avesse un ruolo operativo?
Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault
Al via nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault
Sinner torna al lavoro per battere Alcaraz: l'allenamento (senza racchetta) di Jannik
Sinner torna al lavoro per battere Alcaraz: l'allenamento (senza racchetta) di Jannik
Giulia De Lellis contro le fake news: "Non è mia figlia, datevi una regolata"
Giulia De Lellis contro le fake news: "Non è mia figlia, datevi una regolata"
Cinema, Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti nel film 'Bianco'
Cinema, Alessandro Borghi diventa Walter Bonatti nel film 'Bianco'
Staiano (Espghan): "Cure mirate contro aumento malattie croniche intestinali"
Staiano (Espghan): "Cure mirate contro aumento malattie croniche intestinali"
Romano (Sigenp): "Solo 1 farmaco per bambini su 3 testato con studi ad hoc"
Romano (Sigenp): "Solo 1 farmaco per bambini su 3 testato con studi ad hoc"
Puglia, Matrangola (Regione): "Due documenti strategici per sostenere imprese e luoghi cultura"'
Puglia, Matrangola (Regione): "Due documenti strategici per sostenere imprese e luoghi cultura"'
Steatosi epatica, studio dimostra efficacia nutraceutico con alghe brune
Steatosi epatica, studio dimostra efficacia nutraceutico con alghe brune

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

Ambiente, 'se malato influisce sul software del Dna', appello medici per proteggere bimbi
Ambiente, 'se malato influisce sul software del Dna', appello medici per proteggere bimbi
Uap: "I vaccini sono un atto medico, ma in farmacia sì e in ambulatori accreditati no incongruenza da superare"
Uap: "I vaccini sono un atto medico, ma in farmacia sì e in ambulatori accreditati no incongruenza da superare"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Demenza di Bruce Willis, Padovani (Sin): "In breve porta a invalidità e disabilità"
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Trapianti, a Modena il primo in Europa di fegato da donatore vivente con robot
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Medicina, in bebè prematuri sangue placenta può prevenire complicanze, studio italiano
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Regione Lazio si illumina di verde per la Giornata regionale celiachia
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
Sma, svelate varianti genetiche chiave per diagnosi e cure su misura
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"
Fake news, l'allarme di Bassetti: "Criminale attacco alla scienza, medici combattetelo sui social"

    Concorso d’Eleganza Varignana 1705: edizione 2025 tra rarità e stile
    Concorso d’Eleganza Varignana 1705: edizione 2025 tra rarità e stile
    Aixam debutta in TV con X Factor
    Aixam debutta in TV con X Factor
    Bugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia
    Bugatti Festival 2025: vent’anni di Veyron, l’icona che ha riscritto la storia
    Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale
    Skoda Elroq MY26: debutta la 85x a trazione integrale
    Galbusera V8: la moto dimenticata che torna a vivere
    Galbusera V8: la moto dimenticata che torna a vivere
    Cida-Itinerari previdenziali, domani presentazione studio erosione potere d’acquisto delle pensioni
    Cida-Itinerari previdenziali, domani presentazione studio erosione potere d’acquisto delle pensioni
    Safety Expo-prevenzione incendi, confronto con Corpo nazionale vigili del fuoco
    Safety Expo-prevenzione incendi, confronto con Corpo nazionale vigili del fuoco
    JungleGift arriva in Italia e il regalo perfetto si sceglie in un click
    JungleGift arriva in Italia e il regalo perfetto si sceglie in un click
    Sis ID amplia attività di pagamenti antifrode con copertura estesa a 211 paesi
    Sis ID amplia attività di pagamenti antifrode con copertura estesa a 211 paesi
    Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature"
    Gianni Gallucci: "Il Giappone rappresenta un mercato chiave per il settore delle calzature"
    Meta Ray-Ban, spuntano i nuovi occhiali smart con schermo
    Meta Ray-Ban, spuntano i nuovi occhiali smart con schermo
    Studio su ChatGPT: l'IA crea valore nel lavoro e nella vita quotidiana
    Studio su ChatGPT: l'IA crea valore nel lavoro e nella vita quotidiana

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

