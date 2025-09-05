San Felice, giovedì 11 e venerdì 12 settembre tornano i “Giochi in Comune”
SAN FELICE SUL PANARO - Tornano a San Felice sul Panaro, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, i “Giochi in Comune”, presso lo stadio comunale “Bergamini”, a partire dalle 19.30. A fronteggiarsi nei “giochi di una volta” saranno otto agguerrite squadre di otto componenti ciascuna, più due riserve, che rappresentano varie associazioni e realtà del territorio, con un occhio di riguardo all’inclusione.
L’età dei partecipanti va dai 16 ai 60 anni. Saranno premiate la squadra più vincente, quella più inclusiva, e quella con la miglior tifoseria. Ci saranno anche i premi speciali stampa, per la squadra più social, e giuria per il team con il look più originale. Tutti i cittadini sono invitati ad assistere alla manifestazione. Ingresso libero. Organizzano Ausl di Modena e assessorato a Servizi Sociali e Politiche giovanili del Comune con la collaborazione della Pro Loco.
