Scuole Modena, Pulitanò-Arletti (FdI): “Serve impegno per abbattere le barriere architettoniche”
MODENA - "Garantire l’accessibilità per tutte le scuole della regione, in particolare per i docenti e gli studenti con disabilità”.
La richiesta arriva, con un’interrogazione rivolta alla giunta regionale, da Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti di Fratelli d’Italia.
I due consiglieri, in particolare, chiedono all’esecutivo “di redigere un piano specifico per l’adeguamento delle strutture scolastiche della regione”.
Politanò e Arletti menzionano poi un caso specifico nel modenese: “Un’insegnate con disabilità motoria, assegnata alle scuole secondarie di primo grado di Castelvetro, non può accedere alle classi in quanto l’edificio sarebbe privo di ogni accorgimento”. Rimarcano: “La rampa per disabili di accesso, poiché la scuola è al piano rialzato, non sembra a norma in termini di pendenza, corrimano e cordoli”. Proseguono: “Le quattro aule nuove in cui saranno destinati quattro laboratori, che il sindaco ha annunciato di inaugurare all’inizio del 2026, sono prive sia di montascale sia di ascensore, non previsti dal progetto”.
Concludono i due consiglieri: “Una scuola effettivamente inclusiva implica una serie di azioni e interventi complessi, rivolti sia alle disabilità sia in generale a tutti i bisogni educativi speciali: strumenti e modalità organizzative indicate nella direttiva del ministero dell’Istruzione del 27 dicembre 2012, che hanno come fulcro il diritto all’autonomia e all’inclusione”.
