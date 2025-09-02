Sicurezza a Carpi, Arletti (FdI): “Righi manca di rispetto alla città, le nostre denunce non sono film”
CARPI - Nota stampa di Annalisa Arletti, consigliera regionale e capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Carpi:
"Le dichiarazioni del sindaco sono inaccettabili e mancano di rispetto alla città: nel tentativo di minimizzare ci accusa di inventare storie. Mancando di rispetto Fratelli d’Italia, manca di rispetto a migliaia di cittadini carpigiani e alle persone aggredite in questi giorni. Si ricordi che è il sindaco di tutti, anche di quelli che non l’hanno votato. Non serve negare l’evidenza: occorrono azioni immediate per riportare sicurezza e legalità nelle strade. Carpi sta pagando un prezzo altissimo a causa del tempo perso dalla sinistra nel minimizzare e sottovalutare il tema sicurezza. Il sindaco, invece di scrivere lettere ai ministri, si leggesse il Testo Unico degli Enti Locali, che dovrebbe aver quanto mai sfogliato nella sua ,seppur breve, esperienza di amministratore pubblico.
Il Testo Unico degli Enti Locali all’art 54 attribuisce al sindaco, nella sua veste di ufficiale del governo, la facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il sindaco dovrebbe ringraziare Fratelli d'Italia e non perché inventiamo risse, ma perché denunciamo situazioni gravissime che i carpigiani hanno il diritto di conoscere".
