Torna “Piccoli Grandi Cuori in Fattoria”, la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite

MODENA - Sabato 20 settembre all’azienda agricola Santa Rita (via Stradello S. Marta 89, Cognento) torna “Piccoli Grandi Cuori in Fattoria”, l’evento solidale organizzato da Piccoli Grandi Cuori odv per sensibilizzare la comunità sul tema delle cardiopatie congenite e per raccogliere fondi a sostegno dei servizi e dei progetti dell’associazione che dal 1997 segue e assiste le persone nate con malformazioni al cuore, le cosiddette "cardiopatie congenite", in particolar modo i neonati e i bambini e le loro famiglie. Per tutta la giornata, dalle ore 11 alle ore 19, un ricco programma di appuntamenti, giochi, buon cibo, natura e relax dedicati a grandi e piccini: lo spettacolo di magia del Mago Lalo, il laboratorio di Maccheroni al Pettine delle Valli Mirandolesi, e ancora tanto divertimento con le Mascotte de Gli Amici dei Bambini e Le Fatine Ridoline. Non mancheranno la musica della band Tantaroba e le golosità del food truck Tigella & Mojito, zucchero filato come nei migliori Luna Park e il gelato di Slurp. “Piccoli Grandi Cuori in Fattoria” è una giornata di divertimento e anche un’opportunità per fare del bene. Tutte le attività sono libere e gratuite ma ogni libera donazione sarà devoluta a Piccoli Grandi Cuori per sostenere i servizi dell’associazione e nuove progettualità sul territorio di Modena e provincia, in particolare a Cognento dove inaugura nel mese di ottobre un nuovo spazio in via dei Traeri n. 102 (dato in concessione d’uso dal Comune di Modena).

“E’ molto importante per noi avvicinarsi alle famiglie modenesi - spiega la solierese Paola Montanari, presidente dell’associazione, anche lei mamma di una cardiopatica congenita, Elisa - attraverso un presidio sul territorio e la volontà, in futuro, di organizzare iniziative aperte alla cittadinanza proprio per sensibilizzare rispetto ad alcune tematiche di rilievo per la popolazione dei cardiopatici, coinvolgendo anche la comunità scientifica. Queste persone hanno esigenze uniche e vivono molto spesso difficoltà in ogni ambito della loro vita, dalla scuola allo sport, dal lavoro alla patente, giusto per fare qualche esempio. Purtroppo le cardiopatie congenite come patologie non sono ancora molto conosciute nonostante rappresentino il 40% di tutte le malformazioni neonatali. Abbiamo bisogno di far comprendere alla società civile che queste persone esistono e hanno dei diritti. Il diritto prima di tutto, per quanto possibile, di fare una vita normale. E’ qui che Piccoli Grandi Cuori vuole intervenire e ci impegneremo al massimo per farlo”.

A Modena e provincia Piccoli Grandi Cuori riunisce circa una settantina di famiglie, con oltre seicento persone coinvolte tra soci, volontari, pazienti, familiari, simpatizzanti. Dal 1997 l'associazione mette a disposizione di tutte le persone con cardiopatie congenite e dei rispettivi caregivers familiari: 3 psicologi per il supporto psicologico, 2 assistenti sociali per la tutela dei diritti di assistenza, di integrazione scolastica, lavorativa e sociale, con piani di accoglienza e aiuto dedicati, una casa con sei appartamenti costruita per ospitare gratuitamente famiglie e pazienti in caso di necessità, il supporto di tantissimi volontari dislocati. L’iniziativa “Un Cuore in Fattoria” è organizzata in collaborazione con l’Azienda Agricola Santa Rita, ha il patrocinio del Comune di Modena ed è realizzata grazie al sostegno delle realtà modenesi Pontex, Gelateria Slurp, Conad Baggiovara, food truck Tigella & Mojito. Nasce per volontà di un gruppo di genitori modenesi che per primi hanno vissuto l’esperienza di un figlio nato con una cardiopatia esperienza che può essere dolorosa e complessa, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche gestionale e pratico.

