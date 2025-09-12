Tragico incidente sul lavoro nel modenese, operaio cade da un punteggio e perde la vita

MONTECRETO - On operaio al lavoro a Montecreto, nell'Appennino modenese, è morto nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre, in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. Il 59enne Tiziano Bonaccorsi, che stava lavorando in un cantiere, è caduto da un ponteggio ed morto sul colpo: per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dell'elisoccorso e i tentativi di rianimazione. Ancora in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente per fare luce su quanto avvenuto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.