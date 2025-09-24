Trovati in possesso di hashish e cocaina, arrestati 38enne e 40enne
CASTELFRANCO, SAN CESARIO - Nel pomeriggio di martedì, una squadra di Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze impiegata congiuntamente ai militari della Tenenza di Castelfranco Emilia ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio castelfranchese e nelle aree limitrofe con l’obiettivo di prevenire e reprimere condotte illecite e reati in genere.
Durante un controllo alla circolazione stradale in via Emilia Est di San Cesario sul Panaro gli operanti hanno deciso di approfondire gli accertamenti su un’auto con a bordo due cittadini marocchini di 38 e 40 anni che sin da subito avevano mostrato nervosismo e agitazione. I sospetti dei Carabinieri si sono rivelati fondati dal momento che improvvisamente uno dei due ha provato a sottrarsi alle operazioni con una maldestra fuga a piedi verso la parte opposta della via che ha messo in serio pericolo la sua incolumità e quella degli automobilisti in transito. Una volta raggiunto, i militari sono riusciti a immobilizzarlo e, soprattutto, hanno recuperato un calzino, di cui si era disfatto poco prima, con all’interno il quantitativo di 18 grammi di cocaina suddiviso in involucri.
Le operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire ulteriori due dosi di cocaina e hashish nella loro disponibilità, nonché denaro contante per un ammontare complessivo superiore a mille euro sottoposto a sequestro poiché ritenuto provento dello spaccio. I due stranieri sono stati arrestati e, all’esito del rito direttissimo di questa mattina, nei confronti di uno di loro è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
