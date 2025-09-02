Uno spazio per i ragazzi e le ragazze, appello dei genitori di San Felice

SAN FELICE SUL PANARO - Ecco il messaggio che l'associazione genitori Crescere Insieme San Felice sul Panaro APS vuole mandare all'attenzione di tutti per sensibilizzare l'interesse verso i giovani di San Felice sul Panaro, in modo particolare per la fascia di età dai 12 ai 17 anni.

Il Direttivo dell'associazione durante la Fiera di Settembre era presente in centro con un banchetto informativo per farsi conoscere e per raccogliere il parere diretto dei ragazzi di San Felice sulle loro necessità. Crescere Insieme opera, come da proprio statuto, nello specifico interesse dei bambini/e e dei ragazzi/e di San Felice sul Panaro Da quasi quattro anni si occupa di creare eventi in paese, tra i più conosciuti la festa di Halloween e moltissimi ricordano la Festa dei Sogni e della Gentilezza (quella con tutte le nuvole quella con i laboratori gratis, come si descrive), e Crescere Insieme è anche parte di progetti scolastici come il Tiramisù, la raccolta rifiuti per le vie del paese e molti altri, ma soprattutto Crescere Insieme crea socialità tra le famiglie per dare ai giovani un paese dove essere uniti fuori dai social.

In questo ultimo anno il nostro paese risente fortemente della mancanza di luoghi adatti ai minori e l'associazione sta cercando aiuti per poter sopperire a questa mancanza. L'appello è rivolto a tutte le aziende e ai privati che possano contribuire alla creazione e gestione di uno spazio adatto ai giovani in collaborazione. La possibilità di un luogo darebbe vita alla realizzazione di molteplici attività che l'associazione potrebbe organizzare grazie ai suoi volontari e ragazzi/e potrebbero scegliere di essere parte attiva nell'organizzazione. L'associazione risponde alla mail [email protected] e sui social Facebook, Instagram e TikTok. Non lasciamo i nostri ragazzi spaesati!

