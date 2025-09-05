Violenza in ospedale, due fratelli aggrediscono un’infermiera e sputano al medico

FERRARA - Un'infermiera dell'ospedale Sant'Anna di Ferrara, è stata aggredita da un paziente minorenne e da sua sorella 18enne riportando lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

La vicenda è iniziata quando al pronto soccorso è arrivata un’ambulanza con a bordo un paziente minorenne, che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari perché in preda ad un forte stato di agitazione psicofisica.

Durante la visita negli ambulatori, il 16enneavrebbe iniziato a strappare la strumentazione per la misurazione dei parametri vitali, facendola cadere a terra.

Poi ha aggredito l'infermiera, insultandola e colpendola al volto, e ha sputato anche sul medico di turno.

Scossa e impaurita, l'infermiera sarebbe uscita dall'ambulatorio ma si sarebbe imbattuta nella sorella diciottenne del ragazzo, che l'avrebbe colpita con un calcio su un polpaccio, inveendo nei suoi confronti.

I militari dell’Arma, dopo essere intervenuti e aver riportato la calma all’ospedale, grazie all’intervento del padre dei ragazzi, hanno accompagnato la 18enne al Comando, arrestandola per l’ipotesi di reato di lesioni personali ad esercente la professione sanitaria.

Al termine degli accertamenti, la giovane è stata rimessa in libertà, mentre per il fratello 16enne è scatta una denuncia alla competente Procura per i minorenni di Bologna per la medesima ipotesi di reato della sorella e per oltraggio a pubblico ufficiale.

