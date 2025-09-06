Zanzara tigre, domenica 7 settembre trattamenti porta a porta nell’area di via Cairoli a Carpi

CARPI - A seguito del rilevamento di nuovi casi confermati di Chikungunya, domenica 7 agosto sarà effettuato intervento di disinfestazione della zanzara tigre porta a porta nelle aree verdi private nella zona di via Cairoli.

La popolazione interessata dai nuovi interventi sarà avvisata con materiale informativo distribuito nella serata di oggi, sabato 6 settembre. I trattamenti cominciano alle 7 del mattino e proseguono nell’arco della giornata fino al completamento dell’area.

La disinfestazione porta a porta nei giardini e nei cortili privati (che si aggiunge a quella nelle aree pubbliche effettuate nelle scorse notti) sarà eseguita nella zona di via Cairoli, in tutta l’area compresa tra via Tiraboschi, via Lama di Quartirolo (fino circa all’altezza del civico 41), via Macchiavelli fino alle case sotto via Vico, proseguendo fino alla zona di via Farini.

I trattamenti di disinfestazione adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai di zanzara tigre, vettore del virus, nelle aree verdi private sono eseguiti, a seguito di conferme di casi sospetti del virus, in raccordo con l’Unità di crisi composta anche dall’Azienda Usl di Modena e dalla Regione Emilia Romagna.

L’intervento porta a porta nelle aree private fa parte delle misure di sanità pubblica attivate in questi giorni per garantire la massima protezione della popolazione e ridurre il rischio di diffusione del virus nell’ambito del quale sono state trattate anche tutte le aree verdi pubbliche della città e delle frazioni.

I cittadini possono contribuire a limitare la diffusione delle zanzare rimuovendo i potenziali focolai larvali: vanno eliminati i ristagni d’acqua in balconi e giardini e svuotati i sottovasi; è necessario utilizzare con regolarità i prodotti larvicidi nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua, comprese fontane e piscine non in esercizio. La periodicità dei trattamenti dipende dal tipo di prodotto utilizzato e occorre ripeterli in caso di pioggia. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati; tenere sgombri i cortili da erbacce e rifiuti di ogni genere sistemandoli in modo da evitare ristagni di acqua; mantenere le grondaie pulite. I prodotti larvicidi si trovano in farmacia ma si possono ritirare anche negli uffici comunali di via Peruzzi (al secondo piano), dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio (lunedì, martedì e giovedì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30; mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13)

Ugualmente importante è evitare di farsi pungere facendo attenzione, quindi, alla protezione personale adottando in casa accorgimenti come zanzariere, zampironi ed elettroemanatori, e proteggendosi all’aperto con repellenti (certificati).



