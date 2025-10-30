163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente

MIRANDOLA - Il 15 e 16 Novembre Mirandola accoglie una delle fiere autunnali più attese della Bassa modenese: torna la Fiera del Principato di Francia Corta, una manifestazione storica e folkloristica che affonda le sue radici nel lontano 1862, anno della prima edizione ufficiale. Una tradizione che si rinnova da oltre 160 anni – interrotta solo dai conflitti mondiali – e che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la provincia e non solo, attratti dall’atmosfera unica del “Principato” e dal suo grande mercato straordinario, con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia. Per due giorni, il quartiere di Francia Corta si trasformerà simbolicamente in uno stato autonomo e indipendente, con tanto di Sovrano e cerimonie ufficiali. Sabato 15 Novembre alle ore 16, il Principe Maurizio I° convolerà a nozze con la nuova Principessa, scelta tra le più nobili casate dalla Gran Corte del Principato.

A seguire, come da tradizione, il popolo potrà festeggiare con le tipiche specialità locali: polenta imbrucada, fasulada, vin brulè e tante proposte gastronomiche per tutti i gusti. Non mancheranno le Majorettes, le giostre del Luna Park e tanta musica per grandi e piccoli. Domenica 16 novembre la festa proseguirà, ancora più ricca. Nel pomeriggio sono attesi ambasciatori e autorità per rendere onore alla corte. Alle 16.30, dal balcone del Palazzo Municipale, recentemente restaurato, Mirandolina saluterà il pubblico, affiancata dalla Famiglia Pavironica, che regalerà un inedito e divertente sproloquio.