163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
MIRANDOLA - Il 15 e 16 Novembre Mirandola accoglie una delle fiere autunnali più attese della Bassa modenese: torna la Fiera del Principato di Francia Corta, una manifestazione storica e folkloristica che affonda le sue radici nel lontano 1862, anno della prima edizione ufficiale. Una tradizione che si rinnova da oltre 160 anni – interrotta solo dai conflitti mondiali – e che ogni anno richiama migliaia di visitatori da tutta la provincia e non solo, attratti dall’atmosfera unica del “Principato” e dal suo grande mercato straordinario, con oltre 150 espositori provenienti da tutta Italia. Per due giorni, il quartiere di Francia Corta si trasformerà simbolicamente in uno stato autonomo e indipendente, con tanto di Sovrano e cerimonie ufficiali. Sabato 15 Novembre alle ore 16, il Principe Maurizio I° convolerà a nozze con la nuova Principessa, scelta tra le più nobili casate dalla Gran Corte del Principato.
A seguire, come da tradizione, il popolo potrà festeggiare con le tipiche specialità locali: polenta imbrucada, fasulada, vin brulè e tante proposte gastronomiche per tutti i gusti. Non mancheranno le Majorettes, le giostre del Luna Park e tanta musica per grandi e piccoli. Domenica 16 novembre la festa proseguirà, ancora più ricca. Nel pomeriggio sono attesi ambasciatori e autorità per rendere onore alla corte. Alle 16.30, dal balcone del Palazzo Municipale, recentemente restaurato, Mirandolina saluterà il pubblico, affiancata dalla Famiglia Pavironica, che regalerà un inedito e divertente sproloquio.
“La Fiera Mercato di Francia Corta rappresenta da sempre un momento speciale per la nostra comunità, capace di rafforzare il legame tra i Mirandolesi e il territorio – dichiara la sindaca Letizia Budri – La piazza si trasforma in un luogo di condivisione, dove tradizione, cultura e socialità si incontrano, offrendo a tutti l’opportunità di riscoprire le nostre radici e di guardare al futuro con fiducia. È una festa che coinvolge persone di ogni età e provenienza, rendendo ciascuno parte di una comunità viva e coesa. Mi auguro che anche quest’anno la Fiera possa portare gioia, spirito di appartenenza e calore umano, confermandosi un appuntamento unico per chi vive a Mirandola e per chi la visita.”
“Ritorna la Fiera Mercato di Francia Corta - sottolinea Daniele Tarter - Il 15 e 16 Novembre sarà l’occasione per rivivere la storia del Principato di Francia Corta, fare shopping nelle oltre 150 bancarelle e assaggiare le specialità della cucina del Principato. La nostra Corte sfilerà per le vie di Mirandola e il Principe incoronerà, come da tradizione, la nuova Principessa. Vi aspettiamo numerosi a Mirandola alla Fiera Mercato!”
- Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
- 163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
- Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
- Auto e trattore coinvolti in un incidente a Sorbara, tre feriti
- "CRI Modena Camp 2K25", 3 giorni di formazione per oltre 300 volontari da tutta l’Emilia-Romagna
- Nonantola, la seguono dopo il prelievo al bancomat e le rubano la borsa contenente 600 euro
- Concordia ritrova il suono delle sue campane
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026