A Medolla lectio del prof. Gargiulo, cardiochirurgo del S. Orsola, per celebrare San Luca, patrono dei medici

MEDOLLA - Il 18 ottobre 2025 il Circolo Medico ”M. Merighi” unitamente all’AMMI, Associazione Mogli dei Medici, ha celebrato la festa di San Luca, patrono dei medici, con la lectio tenuta dal prof. Gaetano Domenico Gargiulo, ordinario di Cardiochirurgia Università di Bologna, dal titolo "La cura delle cardiopatie congenite passato, presente e futuro”.

Il prof Gargiulo, cavaliere della Repubblica nel 2010, è autore di 150 pubblicazioni e di oltre 7.000 interventi. Nel corso del meeting, organizzato in collaborazione con Livanova e svoltosi presso la Sala Conferenze dell’Hotel La Cantina di Medolla, sono stati raccolti 500 euro per Piccoli Grandi Cuori, onlus per il sostegno dei bimbi e delle loro famiglie affetti da cardiopatie congenite operati presso il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Policlinico S. Orsola Malpighi di Bologna.

Di seguito alcune note del prof. Gargiulo: ”Le cardiopatie congenite (CC) sono le anomalie più comuni alla nascita, con circa 1,3 milioni di casi l’anno. Negli anni ’40 e ’50 solo il 15% dei pazienti raggiungeva l’età adulta, mentre oggi, grazie ai progressi diagnostici e terapeutici, la sopravvivenza supera il 90%. Le nuove scoperte genetiche ed epigenetiche, insieme ai progressi in ingegneria tissutale e medicina rigenerativa, aprono la strada a terapie personalizzate e a soluzioni innovative, come valvole e tessuti su misura, l’uso di mezzi di assistenza cardiocircolatoria sempre più biocompatibili e fisiologici o il ricorso al trapianto di cuore, nei casi in cui la chirurgia tradizionale non può essere risolutiva. La sfida attuale e futura è garantire a chi nasce con una cardiopatia congenita non solo una maggiore sopravvivenza, ma anche una qualità di vita paragonabile a quella dei coetanei sani".

Nella foto seguente, la consegna di una targa al prof. Gargiulo:

