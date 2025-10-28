A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti

SAN POSSIDONIO - Un nuovo dosso rallentatore è in installazione in via Matteotti a San Possidonio

"Negli ultimi mesi molti cittadini hanno segnalato la velocità eccessiva dei veicoli, in particolare in centro e nei pressi del Polo scolastico, dove pedoni e ciclisti devono poter muoversi in tranquillità e sicurezza. Per questo - spiega il consigliere comunale Luca Apicella - l’Amministrazione comunale ha deciso di installare un dosso rallentatore alle porte del centro, in via Matteotti, nei pressi della pizzeria “Al Solito Posto”. Richiesta sollecitata anche dai residenti e dalle attività commerciali della zona, che ogni giorno vivono da vicino le criticità legate al traffico e alla velocità.