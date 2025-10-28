A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti
SAN POSSIDONIO - Un nuovo dosso rallentatore è in installazione in via Matteotti a San Possidonio
"Negli ultimi mesi molti cittadini hanno segnalato la velocità eccessiva dei veicoli, in particolare in centro e nei pressi del Polo scolastico, dove pedoni e ciclisti devono poter muoversi in tranquillità e sicurezza. Per questo - spiega il consigliere comunale Luca Apicella - l’Amministrazione comunale ha deciso di installare un dosso rallentatore alle porte del centro, in via Matteotti, nei pressi della pizzeria “Al Solito Posto”. Richiesta sollecitata anche dai residenti e dalle attività commerciali della zona, che ogni giorno vivono da vicino le criticità legate al traffico e alla velocità.
Si tratta - continua Apicella - del primo intervento concreto per incentivare una guida più prudente e rispettosa, ma non sarà l’unico: stiamo lavorando a ulteriori misure di moderazione del traffico per rendere le nostre strade più sicure e vivibili per tutti. Le strade di San Possidonio non sono ad uso esclusivo delle automobili: vogliamo promuovere una mobilità più sostenibile, che valorizzi chi si muove a piedi o in bicicletta, nel rispetto reciproco e nella sicurezza".
- Halloween, a Cavezzo "Letture paurose" in Municipio
- Sant’Agostino, nei weekend di novembre torna la "Sagra del tartufo"
- Sicurezza sul lavoro, nel 2024 oltre 18mila aziende controllate in Emilia-Romagna: quasi 3.500 contravvenzioni
- Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria "Don Milani"
- Campionato italiano di tiro, sul podio la squadra della Polizia Locale di Modena
- A San Possidonio nuovo dosso rallentatore in via Matteotti
- Lavoro del medico dello sport nel calcio, se ne parla con il direttore di Milan Lab a Massa Finalese
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici