Aggressioni ad autisti e controllori bus, gli impegni di Seta e Prefettura per garantire più sicurezza

MODENA - I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro sono stati ricevuti ieri sera, mercoledì 8 ottobre, dalla prefetta di Modena Fabrizia Triolo. L’incontro era stato richiesto dalle organizzazioni sindacali a seguito delle numerose aggressioni subite nelle settimane scorse dal personale Seta (autisti e addetti al controllo dei biglietti) e dal personale dell’appalto Hola Check, anche esso impiegato nell’attività di controllo dei biglietti. All’incontro era presente anche l’amministratore delegato di Seta Riccardo Roat.

La prefetta Triolo, raccolte le richieste delle organizzazioni sindacali, si è impegnata ad un coordinamento con le forze di polizia al fine di valutare l’attivazione di un sistema di video sorveglianza su ogni autobus in collegamento diretto e in tempo reale con le forze dell’ordine nei casi di improvvisi problemi di sicurezza, sul modello di quelli in funzione in contesti simili.

Su indicazione delle organizzazioni sindacali si è anche valutata la necessità di selezionare le linee dei bus (sia dei servizi urbani che extra urbani) potenzialmente più problematiche. La stessa Seta si è inoltre impegnata a uno studio di fattibilità per proteggere maggiormente il posto guida con l’installazione di specifiche paratie sul modello di sistemi già in uso in altre aziende di trasporto pubblico locale in regione Emilia Romagna.