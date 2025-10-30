Calcio, Promozione e Coppa Seconda Categoria: vittorie per Medolla San Felice, Solierese e Possidiese

di Simone Guandalini - Si sono disputate nella giornata di ieri, mercoledì 29 ottobre, le gare valide per la decima giornata del campionato di Promozione e per i quarti di finale della fase provinciale della Coppa Emilia di Seconda Categoria. Di seguito tutti i risultati delle formazioni della Bassa modenese, categoria per categoria:

Promozione

Nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata del Girone B di Promozione, importante vittoria, nello scontro diretto contro la Sanmichelese, per il Medolla San Felice, che si impone 1-0 e aggancia, seppur con una partita giocata in più, la capolista in vetta alla classifica a quota 24 punti: a decidere il match è una rete, arrivata a pochi minuti dal termine della gara, di Haddaji. Bene anche la Solierese, che ritrova il successo battendo in trasferta il Maranello (0-1) e sale a quota 12 punti in graduatoria: ai gialloblù basta un gol segnato dopo due minuti di gioco da Vignocchi. Finisce in parità, a reti inviolate, infine, il match tra La Pieve Nonantola e Virtus Camposanto: i granata, dopo due vittorie consecutive, proseguono la propria striscia di risultati utili consecutivi, mentre la formazione camposantese dà continuità ai quattro punti conquistati nelle precedenti due gare contro Maranello e Medolla San Felice.

Promozione, Girone B, risultati giornata 10: Baiso Secchia - Castellarano 0-2, La Pieve Nonantola - Virtus Camposanto 0-0, Maranello - Solierese 0-1, Medolla San Felice - Sanmichelese 1-0, Pol. Virtus Correggio - Riese 1-2, Sammartinese - Masone 1-2, Sporting Scandiano - Casalgrande 1-0, United Carpi - Castelnuovo 0-0.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 24, Medolla San Felice 24, Castellarano 20, Masone 20, Sporting Scandiano 18, United Carpi 18, Solierese 12, Riese 11, Virtus Camposanto 10, Pol. Virtus Correggio 10, La Pieve Nonantola 9, Sammartinese 9, Montombraro 8, Baiso Secchia 8, Maranello 8, Castelnuovo 7, Casalgrande 3.

Seconda Categoria

Nei quarti di finale della fase provinciale di Coppa Emilia di Seconda Categoria, la Possidiese si impone di misura contro il Corlo (0-1) e si qualifica così per le semifinali: decide il match una rete di Grosselle al 20' del secondo tempo.

Coppe Emilia Seconda Categoria, risultati quarti di finale: Corlo - Virtus Possidiese 0-1, Piumazzo - Villa d'Oro 0-1, San Paolo - Zocca 4-1, Spezzanese - Levizzano 2-1.

