Calcio, Serie B: finisce in parità lo scontro diretto tra Palermo e Modena (1-1). Canarini ancora soli in vetta

Un ottimo Modena porta a casa un punto meritatissimo dal "Barbera" nello scontro diretto sul campo del Palermo secondo in classifica e mantiene il primo posto in graduatoria in Serie B, grazie ad una prestazione di altissimo livello davanti ad oltre 30mila spettatori.

Il primo tiro in porta è dei gialloblù, Gerli riparte e imbuca per Sersanti, che di prima intenzione calcia senza riuscire ad angolare la conclusione. Al 25’ bella ripartenza di Santoro che allarga per Di Mariano, che calcia dal limite e Joronen blocca. Il Palermo ci prova al 29’, Ranocchia spara alto sull’appoggio di Augello. I padroni di casa passano al 32’, cross di Augello e rimpallo tra Segre e Nieling, il rosanero si ritrova la palla e al volo batte Chichizola.

Chance Modena al 9’, Zampano crossa per Gliozzi, che con una grande torsione incorna e costringe Joronen al miracolo. I gialloblù continuano ad alzare il pressing e al quarto d’ora si rendono pericolosi con due mischie. Sottil mischia le carte e mette dentro Pyythia e Massolin che dialogano alla mezz’ora sfiorando il gol: il francese trova un grande filtrante, Pyyhtia di prima incrocia e Joronen è prodigioso nel salvarsi in angolo. Al 33’ il meritato pari, Zanimacchia sfonda sulla destra e mette un cross insidioso sul quale Bereszynski nel tentativo di anticipare Adorni mette la palla in rete. Nel finale i canarini continuano a spingere a caccia del gol vittoria, ma al triplice fischio è 1-1.

TABELLINO

PALERMO-MODENA 1-1

Marcatori: 32’ pt Segre (P), 32’ st autogol Bereszynski.

PALERMO: Joronen, Pierozzi, Peda, Ceccaroni, Diakitè (25’ st Bereszynski), Segre (1’ st Gomes), Ranocchia (11’ st Blin), Augello, Palumbo (36’ st Vasic), Brunori (11’ st Le Douaron), Pohjanpalo. A disposizione: Gomis, Avella, Gomes, Giovane, Corona, Veroli. Allenatore: Inzaghi.

MODENA: Chichizola, Tonoli (8’ pt Dellavalle), Adorni, Nieling, Zanimacchia, Santoro, Gerli (21’ st Massolin), Sersanti (21’ st Pyyhtia), Zampano, Gliozzi (34′ st Mendes), Di Mariano (21’ st Defrel). A disposizione: Pezzolato, Ponsi, Magnino, Caso, Nador, Cotali, Cauz. Allenatore: Sottil.

Ammoniti: 17’ pt Gerli (M), 18’ pt Segre (P).

