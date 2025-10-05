Calcio, Serie B: il Modena batte 2-0 l’Entella ed è di nuovo solo in testa alla classifica

MODENA - Il Modena trova la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche, battendo 2-0 la Virtus Entella al "Braglia": decidono il match le reti nella ripresa di Gliozzi su calcio di rigore e di Pedro Mendes, che riportano il Modena in vetta alla classifica di Serie B, con 17 punti conquistati in 7 giornate, a + 2 sul Palermo secondo, prossimo avversario dei gialloblù dopo la sosta per le Nazionali.

Tonoli sfiora il gol al 5’ in una mischia sugli sviluppi di corner, Marconi lo mura con un intervento provvidenziale in scivolata. Grande occasione al 37’, Tonoli allarga per Zampano, che arriva sul fondo, sterza e trova Gliozzi a rimorchio, il n°9 di prima non inquadra lo specchio calciando alto. Forcing Modena in avvio ripresa, prima Santoro e poi Di Mariano impegnano Colombi al 10’. Il meritato vantaggio gialloblù arriva al 21’: Santoro entra in area, tenta il dribbling e viene atterrato fallosamente, è calcio di rigore e Gliozzi spiazza Colombi mettendola all’incrocio dei pali. Entella pericolosa al 24’, grande uscita di Chichizola che mura Franzoni. Al 44’ Zampano ad un passo dal raddoppio con un mancino da fuori, Colombi alza in corner: lo batte Defrel sul primo palo dove c’è Magnino, che spizza sul secondo palo per Mendes, a segno di testa per il 2-0 dei canarini. Nel recupero il portoghese sfiora la doppietta, servito da Defrel tenta di superare Colombi che si salva con i piedi.

TABELLINO

MODENA-VIRTUS ENTELLA 2-0

Marcatori: 21’ st Gliozzi (M), 45’ st Mendes (M).

MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Santoro (44’ st Magnino), Gerli, Pyyhtia (17’ st Sersanti), Zanimacchia (27’ st Cotali), Di Mariano (17’ st Mendes), Gliozzi (27’ st Defrel). A disposizione: Pezzolato, Cauz, Dellavalle, Nador, Ponsi, Massolin, Caso. Allenatore: Sottil.

VIRTUS ENTELLA: Colombi, Parodi (36’ st Del Lungo), Tiritiello, Marconi Mezzoni, Dalla Vecchia (36’ st Russo), Benali, Di Mario (45’ st Boccadamo), Bariti (27’ st Fumagalli), Franzoni, Debenedetti (45’ st Ankeye). A disposizione: Del Frate, Rinaldini, Nichetti, Lipani, Karic, Moretti, Portanova. Allenatore: Chiappella.

Arbitro: Niccolò Turrini. Assistenti: Alessandro Costanzo e Carlo Rinaldi. 4° ufficiale: Matteo Marchetti. Var: Niccolò Baroni. Avar: Francesco Cosso.

Ammoniti: 10’ st Santoro (M).

Spettatori: 9666 di cui 70 ospiti.

LEGGI ANCHE: