Carpi, anni di violenze ai danni della moglie: 29enne a processo

CARPI - Andrà a processo un uomo di 29 anni di origini tunisine denunciato dalla moglie per le continue violenze e i continui soprusi subiti nell'arco di diversi anni, a partire dal 2018. A riportarlo è la "Gazzetta di Modena. In più occasioni, a causa delle botte ricevute dall'uomo, prima compagno e poi marito, la donna, coetanea dell'uomo, era finita al Pronto Soccorso, ma in ogni circostanza aveva negato di essere vittima di violenza, trovando sempre diverse giustificazioni per le lesioni riportate, anche a causa della costante presenza del marito quando si recava in ospedale: in un'occasione l'uomo era arrivato a romperle un polso.

Una volta rimasta incinta e resasi conto che le violenze sarebbero proseguite e avrebbero riguardato anche il bambino che sarebbe nato, però, la donna ha trovato la forza per lasciare l'abitazione in cui viveva con il marito e denunciarlo: l'uomo ora è stato rinviato a giudizio con le accuse di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

