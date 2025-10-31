Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell’Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara

CARPI - In occasione del passaggio di consegne alla guida dell’Università di Modena e Reggio Emilia, anche il sindaco Riccardo Righi, a nome del Comune di Carpi, si congratula con la professoressa Rita Cucchiara per la nomina a rettrice e ringrazia il professor Carlo Adolfo Porro per l’importante lavoro svolto in questi anni.

“L’università è una risorsa strategica per il futuro della nostra città – afferma Righi – e Carpi vuole continuare a essere parte attiva di questa rete di creazione di conoscenza e innovazione. L’apertura della nuova sede universitaria, moderna e all’avanguardia, realizzata grazie all’investimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, rappresenta un tassello fondamentale di questa visione: un luogo che mette al centro la ricerca in campo ingegneristico e che rafforza il legame tra formazione, impresa e sviluppo locale”.

L’Amministrazione comunale conferma la propria volontà proseguire il percorso di collaborazione con UniMoRe per valorizzare le competenze dei giovani, promuovere la ricerca applicata e sostenere progetti congiunti in ambiti strategici per il territorio carpigiano e provinciale.

“Auguriamo alla professoressa Cucchiara buon lavoro – conclude il sindaco – con l’auspicio di poter condividere nuovi progetti che rendano sempre più stretta la sinergia tra università, istituzioni e sistema produttivo, per una crescita sostenibile e di qualità per la nostra città e l’intero territorio modenese”.

