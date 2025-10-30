Carpi, l’istituto “Focherini” va in palestra al Club Giardino
CARPI - Gli alunni e le alunne della scuola media "Focherini" di Carpi possono usufruire di una nuova palestra per l’anno scolastico in corso. Da lunedì 8 ottobre, infatti, due classi al giorno per tre giorni alla settimana fanno ginnastica nella palestra del Club Giardino che ha messo le proprie strutture a disposizione del Comune di Carpi.
L’accordo tra l’amministrazione comunale e la direzione del Club Giardino per l’utilizzo della struttura sportiva da parte della scuola prevede, inoltre, la messa a disposizione della palestra anche alle sessanta ragazze del gruppo di ginnastica ritmica guidato da Federica Gariboldi che potranno proseguire la loro attività negli spazi della struttura fino alla fine dell’anno sportivo in corso.
L’accordo tra il Comune e il Club Giardino, per un totale di dieci ore alla settimana, consente a tutte le classi dell’istituto scolastico di via Magazzeno di svolgere regolarmente l’attività motoria. La palestra del Club, infatti, si aggiunge, infatti, alla tensostruttura “Siligardi” adiacente alla scuola e alla possibilità di utilizzare la palestra della scuola media Hack per un giorno alla settimana.
“Siamo molto contenti – commenta la vicesindaca e assessora allo Sport del Comune di Carpi Mariella Lugli – di aver potuto dare una risposta concreta alle necessità della scuola, grazie alla proficua collaborazione tra una realtà storica come il Club Giardino, l’amministrazione e la stessa scuola. L’accordo raggiunto permette, inoltre, alle ragazze della ritmica, gruppo sportivo di altissimo valore, di poter proseguire con tranquillità e di non disperdere il prezioso lavoro svolto in questi anni e di dare certezze alle famiglie delle atlete”.
