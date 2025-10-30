Ciclabile Modena-Nonantola, FdI: “La Regione intervenga per completare l’opera”

MODENA, NONANTOLA - Ciclabile Modena-Nonantola, ad intervenire sono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti:

“Ricordiamo ai più distratti, che accusano il Governo di aver tagliato i fondi, che il progetto della pista ciclabile Nonantola–Modena è un’opera strategica di collegamento sostenibile tra i due Comuni e rientra tra gli interventi cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con compartecipazione del Comune di Nonantola e della Provincia di Modena”, ha detto Pulitanò .

“Ricomincia lo scaricabarile del Pd che altro non sa fare se non addossare le colpe al Governo Meloni per qualsiasi scempio commesso dalle amministrazioni di sinistra che, anche nel caso della ciclabile Nonantola-Modena, hanno dimostrato di essere solo capaci di urlare insieme contro Fratelli d’Italia, ma di non riuscire a mettersi d’accordo nemmeno per realizzare una ciclabile tra due comuni limitrofi”, ha spiegato il consigliere regionale Ferdinando Pulitanò .

“Sono davvero vani i tentativi del PD locale di parlare di un problema di soldi derivante dal Governo per la mancata realizzazione del tratto della ciclabile di competenza del Comune di Modena – ha aggiunto la consigliera regionale Annalisa Arletti - E’ evidente come si tratti dell’ennesimo caso di spreco di denaro pubblico e di malagestione dei finanziamenti da parte delle amministrazioni che farebbero invece meglio a migliorare la comunicazione e smettere di prendere in giro i cittadini”.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo deciso di interrogare la Regione Emilia-Romagna per arrivare ad un punto e poter ultimare l’opera che a nostro avviso può essere di grande importanza. Chiediamo quindi alla Giunta quali azioni intenda intraprendere per sollecitare il Comune di Modena al completamento della progettazione e all’avvio dei lavori del tratto e se risultino già attivati tavoli tecnici o incontri operativi tra provincia, Comune e Regione per coordinare la realizzazione del tratto ciclabile di competenza modenese. Vorremmo sapere, inoltre, quale sia lo stato attuale dei finanziamenti disponibili per la parte modenese dell’opera e se esistano ipotesi di utilizzo di fondi FSC, PNRR o regionali per il completamento”, ha concluso Arletti.