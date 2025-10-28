Cinema Teatro comunale di Bomporto, la sonorizzazione dal vivo de “Il gabinetto del Dottor Caligari” apre la stagione ’25-’26
BOMPORTO - La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto (MO) curata da ATER Fondazione si apre venerdì prossimo 31 ottobre 2025 con uno spettacolo tra musica e cinema, quando farà tappa per la prima volta in stagione ufficiale al Cinema Teatro Comunale BIGLIA - palchi in pista, circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo. I quattro musicisti del Collettivo Soundtracks 2024 (percorso di residenza artistica promosso dal Centro Musica del Comune di Modena), guidati sul palco da Stefano Pilia - chitarrista, bassista e compositore (Il Sogno del Marinaio, Massimo Volume, Afterhours) - si cimenteranno con l’opera simbolo del cinema espressionista tedesco: Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene (1920). Alla fiera della tranquilla Holstenwall giunge un misterioso signore, il dottor Caligari, per presentare il sonnambulo Cesare, capace, se risvegliato, di predire il futuro delle persone. Nella cittadina iniziano subito a succedersi una serie di cruenti omicidi, di cui il sonnambulo è il principale sospettato.
La sonorizzazione è realizzata nell’ambito di BIGLIA - palchi in pista, il circuito ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo affermatosi come strumento-prototipo per nuove coprogettazioni di contenuti musicali inediti, con l’intento di sviluppare modelli di gestione artistica e organizzativa, dando vita a microfestival, appuntamenti ibridi, nuove collaborazioni tra spazi e festival dal respiro internazionale.
Crediti
Il gabinetto del Dottor Caligari
sonorizzazione dal vivo con
Stefano Pilia direzione, orchestrazione, chitarra, live electronics
e Collettivo Soundtracks 2024
Antonio Maria Rapa batteria
Lorenzo Saini violoncello, synth
Alessandro Trabace violino
Lorenzo Valdesalici chitarra
INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA
Cinema Teatro Comunale di Bomporto - Via Giuseppe Verdi, 8/A
Orari di apertura: martedì 15-19; giovedì 10-13; venerdì 19-21; nei giorni di spettacolo dalle 19 alle 21
Si possono effettuare prenotazioni telefoniche all’indirizzo [email protected] al numero 059 800776 e con messaggio WhatsApp al numero 333 242474.
