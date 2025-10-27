Mirandola, furto da 200mila euro in azienda agricola: due trattori spariti nella notte e ritrovati dai cacciatori a Bomporto

Notte movimentata tra sabato 25 e domenica 26 ottobre a Mirandola. Una banda di ladri armata di coltelli ha fatto irruzione nell’azienda agricola Valtulini, portando via due trattori dal valore complessivo di circa 200mila euro. L’azione, rapida e silenziosa, è avvenuta nel cuore della notte: i malviventi hanno puntato due mezzi specifici, li hanno manomessi, disattivato il GPS e si sono allontanati senza essere notati.

Il furto si è concluso con un epilogo fortunato per i proprietari. I due trattori sono stati ritrovati poche ore dopo nei pressi di Bomporto, a circa 40 chilometri di distanza, da un gruppo di cacciatori che li ha scoperti abbandonati vicino a un argine e ha subito allertato i carabinieri. I mezzi, già pronti per essere caricati e portati altrove, magari su un camion, erano intatti, fatta eccezione per alcune strumentazioni smontate e il GPS rimosso.

Una serie di furti nella Bassa: stesso schema, stessa mano

Quello di Mirandola è il nono furto di trattori in cinque mesi tra l’Appennino e la pianura modenese, gli ultimi casi nella Bassa si erano registrati a Concordia e a San Prospero. Tutti i colpi presentano lo stesso modus operandi: azione notturna, obiettivi mirati, mezzi abbandonati dopo pochi chilometri.

Le immagini di videosorveglianza di Mirandola mostrano almeno quattro persone in azione, coordinate e ben organizzate. I ladri hanno scelto proprio quei due trattori, forse perché conoscevano le modalità per manometterli o per via delle dimensioni più ridotte, inferiori ai 2,5 metri di larghezza. Dopo averli messi in moto, hanno imboccato strade di campagna e percorsi secondari, preceduti da un’auto di supporto che fungeva da apripista.

Piano studiato nei dettagli, ma il colpo fallisce

La banda ha pianificato ogni fase nei minimi particolari, compresa la fuga lungo percorsi rurali per evitare le telecamere comunali. I trattori sono stati poi abbandonati nei pressi di Bomporto, probabilmente in attesa di essere recuperati in un secondo momento.

Il piano è però saltato grazie alla prontezza dei cacciatori, che hanno permesso il rapido intervento dei carabinieri. L’azienda agricola ha potuto così recuperare i mezzi senza danni gravi, in quello che resta un episodio emblematico della crescente ondata di furti nelle campagne modenesi.

