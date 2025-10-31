Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
31 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - salute > Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa ‘tossico’. L’allarme sociale raccontato in un libro

Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa ‘tossico’. L’allarme sociale raccontato in un libro

|31 Ottobre 2025 | adnkronos - salute

(Adnkronos) - Insulti verbali, violenze, turni massacranti e pochi riposi. Il corpo e la mente che accusano il colpo. E' la vita di tanti operatori sanitari, ma non solo. Sono molte le professionisti, dipendenti e non, che sempre di più manifestano problematiche. Quando fare il proprio lavoro diventa un percorso ad ostacoli, difficile e ci si ammala. La giornalista Isabella Schiavone ha indagato e raccontato in 'Lavoro tossico. Quando l'ambiente professionale avvelena' (Nutrimenti) tante storie di lavoratori, dalle aziende ai ministeri, dagli ospedali alle università, colpiti dal bullismo dei colleghi, soverchiari dal burnout, dal mobbing, dal subire l'ostilità prolungata del superiore. Il libro è stato presentato a Roma all'Associazione Stampa Romana.  "C'è un allarme sociale che non è ascoltato ed è sottovalutato. Esiste poi un problema sistemico, per questo ho deciso di scrivere questo libro che poi è diventato un'inchiesta", spiega l'autrice all'Adnkronos Salute. "Ci sono tanti casi che mi hanno colpito negli ultimi anni, persone che conosco personalmente - sottolinea Schiavone - vittime di mobbing, di esaurimento emotivo, fisico e mentale, e questo mi ha spinto ad indagare e approfondire con specialisti il vuoto normativo che c'è in Italia rispetto al lavoro divenuto sempre più 'tossico'. Lo stress legato al lavoro è la seconda malattia più diffusa in Europa, segue i problemi posturali". In Italia le leggi impongono al datore di lavoro di essere il responsabile principale della salute e sicurezza sul lavoro, con obblighi definiti come la valutazione dei rischi, ma questo resta sovente solo sulla carta. Negli uffici la storia è spesso diversa. C'è tanta insoddisfazione cronica, "il 40% degli italiani vorrebbe cambiare lavoro", ricorda l'autrice. Cosa fare? "C'è la necessità di rallentare e cambiare vita, la cultura del lavoro così come la stiamo vivendo non va bene. La continua ricerca della performance, il processo culturale che divinizza il lavoro - rimarca - sono segnali di una società malata e questo riguarda tutti i lavoratori, dal basso verso l'alto". Secondo Schiavone, "è una società che non premia la gentilezza e l'educazione", anzi.  I giovani? Soffrono come i genitori le insidie del mondo del lavoro? "Nel libro si parla molto della 'generazione Z': è la prima che rifiuta questa tossicità, preferisce lavorare meno e vivere meglio - risponde Schiavone - Probabilmente l'emergenza Covid è stata uno spartiacque, lo smartworking ha fatto capire che si può stare lontano da un contesto mediamente tossico. E pensare che era la generazione che veniva additata come quella dei 'bamboccioni' o nullafacenti. I ragazzi hanno capito che la salute mentale viene prima di ogni di cosa".  "Ho intervistato un medico del lavoro, Nicola Magnavita - racconta l'autrice - che mi ha spiegato le condizioni in cui arrivano le persone da lui, soprattutto che le vittime di mobbing o burnout sono quelle che si impegnano di più. In Italia il mobbing deve essere riconosciuto da una struttura pubblica e ci sono attese anche di 10 mesi. La situazione è complicata anche dal fatto che molti medici non sono in grado di riconoscere e affrontare il problema, non sono preparati, non allontanano i pazienti dal contesto tossico del lavoro, ma suggeriscono il contrario citando magari i rischi per la carriera".  "Un intero capitolo è dedicato alla consapevolezza - conclude l'autrice, che è istruttrice mindfulness - Servono interventi psicosociali per gestire lo stress insieme a terapie di natura psicologica, ma il problema nel mondo del lavoro deve essere affrontato dai sindacati e dalla politica. Le persone che si trovano in difficoltà hanno bisogno di aiuto e di cambiare sguardo rispetto al problema, devono ritrovare un equilibrio perso".   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
Politica
Sicurezza, a Carpi 100 controlli sui negozi in centro storico e sospese due licenze
L’assessora Poletti ha risposto all’interrogazione del consigliere Bonzanini (Lega).
Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
L'iniziativa
Concluso il seminario “Lo stalking e la violenza di genere”
Il seminario ha alternato momenti di teoria ad altri di pratica.
Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
Politica
Trasporto pubblico, Vignali e Platis (Forza Italia) attaccano Seta: "Persi 2,2 milioni per disservizi"
Il sistema del trasporto pubblico a Modena sta peggiorando ed avrebbe bisogno di importanti correttivi oltre che di controlli più efficaci, dichiarano.
Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
Politica
Cane antidroga, Arletti (FdI) e Bonzanini (Lega): “Nostra storica battaglia. La sinistra deve fare i conti con la realtà”
Proposta di buonsenso, che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di garantire più sicurezza e più controllo, specie nei luoghi frequentati dai giovani", si legge nella nota.
Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
L'addio
Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani
E' deceduto, all’età di 90 anni.
Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
La novità
Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
Gli auguri di buon lavoro da parte di Righi e il ringraziamento al professor Porro.
Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
Ricostruzione
Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
Presente il vescovo Erio Castellucci che benedirà anche la sede del Municipio recuperata dopo il sisma.
Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli
Arte
Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli
L'appuntamento da non perdere è per venerdì 17 dicembre
Riorganizzazione di aMo, Riccardo Bonetti nominato nuovo revisore
Il riconoscimento
Riorganizzazione di aMo, Riccardo Bonetti nominato nuovo revisore
L’Amministratore Bosi, il Direttore Bolondi e tutta la struttura al lavoro per completare il percorso di consolidamento della Società e per garantirne il pieno funzionamento operativo.
Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
Lavori in corso
Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
Annunciati da Rfi, previste chiusure a rotazione degli attraversamenti.
Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
La mobilitazione
Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
A Modena lo sciopero interessa circa 430 lavoratrici e lavoratori per la maggior parte operatori socio sanitari impiegati in oltre una decina di strutture.
Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
Cronaca
Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
Almeno 6mila le vittime della truffa.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Università Lum, venerdì 7 novembre cerimonia di inaugurazione anno accademico
Università Lum, venerdì 7 novembre cerimonia di inaugurazione anno accademico
Spazio: anche l'Abruzzo a Milano agli Stati generali della Space Economy
Spazio, Crosetto: "Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali"
Spazio, Crosetto: "Infrastrutture spaziali spina dorsale dei servizi essenziali"
A Milano gli Stati generali della Space economy, 'la via italiana allo spazio'
A Milano gli Stati generali della Space economy, 'la via italiana allo spazio'
Il gelato sbarca a Montecitorio, in arrivo alla bouvette l''onorevole coppetta'
Curiosità
Il gelato sbarca a Montecitorio, in arrivo alla bouvette l''onorevole coppetta'
Sanità, Ucb e Altems: "Partecipata per Ssn equo, efficiente e sostenibile"
Sanità, Ucb e Altems: "Partecipata per Ssn equo, efficiente e sostenibile"
Valtellina, scuolabus con 7 ragazzini a bordo sbanda e finisce in un torrente
Cronaca
Valtellina, scuolabus con 7 ragazzini a bordo sbanda e finisce in un torrente
Venezuela, media: "Attacco Usa potrebbe essere questione di ore, individuati obiettivi militari"
Venezuela, media: "Attacco Usa potrebbe essere questione di ore, individuati obiettivi militari"
Influenza, esperti: "4 mln italiani colpiti la scorsa stagione, con vaccino spray -61% ricoveri"
Influenza, esperti: "4 mln italiani colpiti la scorsa stagione, con vaccino spray -61% ricoveri"
Andrea non è più principe, il Regno Unito accoglie con favore decisione di Carlo
Andrea non è più principe, il Regno Unito accoglie con favore decisione di Carlo
Spazio, Biffi (Assolombarda): "Occasione di crescita, ma va tutelata italianità"
Spazio, Biffi (Assolombarda): "Occasione di crescita, ma va tutelata italianità"
Musetti, Finals a rischio. Auger-Aliassime in semifinale a Parigi, l'azzurro chiede wild card per Atene
Musetti, Finals a rischio. Auger-Aliassime in semifinale a Parigi, l'azzurro chiede wild card per Atene
Spazio, Urso: "Settore sempre più trainante trainante del Made in Italy"
Spazio, Urso: "Settore sempre più trainante trainante del Made in Italy"
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione
Frecciarosa, oltre 46 mln di passeggeri raggiunti dalla campagna di prevenzione
Spazio, Meloni: "Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista"
Spazio, Meloni: "Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista"
Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore età per accedere a 48 siti web
Stretta sul porno online, scatta obbligo verifica maggiore età per accedere a 48 siti web
Poste Italiane partecipa all'ottava edizione del mese dell'educazione finanziaria
Poste Italiane partecipa all'ottava edizione del mese dell'educazione finanziaria
Mali sotto assedio jihadista, Usa e Gb ritirano personale ambasciata
Mali sotto assedio jihadista, Usa e Gb ritirano personale ambasciata
Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città
Coppe europee, presto una finale a Torino? La candidatura della città
Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"
Tumori, epatologa Gaia: "Fondamentale ambulatorio con 2 specialisti fegato"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Dal burnout al mobbing, quando il lavoro diventa 'tossico'. L'allarme sociale raccontato in un libro
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Malattie rare, Aisla: "Basilicata senza Fondo Sla condanna a solitudine chi lotta per vivere"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Il dentista: "No alle scorte di dolcetti, sorriso a rischio se si continua con le caramelle oltre la festa"
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
Moderno, tecnologico ed efficiente: ecco il Nuovo polo dei laboratori 'Rita Levi Montalcini' dell'Irccs Spallanzani di Roma
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
'Novembre azzurro', al Campus Bio-Medico Roma esami e visite per 'lui'
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
Anziani, 1 over 65 su 5 ha avuto una caduta nell'ultimo anno, nel 18% dei casi frattura
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'indagine, 'solo 50% centri oncologici ha percorsi nutrizionali accessibili'
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
L'Ai e la crociata dell'internista: "Non chiamatela dottore, senza l'anima non c'è il medico"
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Per la corsa alla Luna, la Cina si affida alla competizione commerciale
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Ia, Webidoo: leva di produttività ma ancora poco diffusa nelle pmi,
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Supercat show, sfilate adozioni e miao-mercatino per la mostra felina internazionale
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    Space Economy, patto strategico a Milano: capitale umano vero propellente
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    A Brescia Domani Lavoro, opportunità per chi cerca impiego o vuole crescere
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Google lancia il primo spot interamente generato con l’intelligenza artificiale
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    Cybersecurity&Cybercrime: il podcast che svela l'impero del Gruppo Conti
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    WhatsApp arriva su Apple Watch, disponibile la prima beta
    Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025
    Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    MINI Paul Smith Edition: stile britannico e design d’autore
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Alpine A390: agilità ai massimi livelli
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi
    Suzuki Car of EICMA 2025: la Vitara Hybrid unisce due mondi

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il caso
    Il Chiosco 1906 di Mirandola continua a volare. E c’è una novità in arrivo.
    “Gli altri ristoratori? Macché invidia: ci ringraziano!”
    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi