Disegno di legge sull’educazione affettiva a scuola, l’assessora Venturelli: “Un grave passo indietro nella prevenzione della violenza di genere”

MODENA - “In un Paese ancora scosso dall’ennesimo femminicidio, restringere ulteriormente gli spazi dedicati all’educazione sessuo-affettiva e al rispetto dell’altra e dell’altro nelle scuole è un grave passo indietro”. Federica Venturelli, assessora alle Politiche educative del Comune di Modena, commenta così il disegno di legge "Valditara" che richiede il consenso informato preventivo delle famiglie per poter svolgere nelle scuole attività curricolari ed extracurricolari legate all’affettività e alla sessualità.

“La scuola – prosegue Venturelli - deve essere uno spazio laico e sicuro; il luogo principale per dibattere, fare prevenzione e divulgare modelli di relazioni sane, basate sulla conoscenza del proprio corpo, sulla propria salute, sul dialogo, sulla parità e sulla libertà di scelta. Con questo provvedimento e con l’emendamento che ne ha esteso l’effetto anche alle scuole secondarie di primo grado, il nostro Paese continua ad andare, invece, nella direzione opposta a quella necessaria, impedendo alla scuola di svolgere il suo fondamentale ruolo di primo presidio di prevenzione e cultura che deve fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per prevenire la violenza e il bullismo”.

“La violenza maschile sulle donne e la salute delle ragazze e dei ragazzi riguarda tutti e tutte noi – prosegue l’assessora - ed è proprio nella fascia d’età di 11-14 anni che si cominciano a costruire le relazioni, l’identità, si sviluppa il senso del limite e si costruisce il linguaggio del corpo e del consenso, ma spesso ragazze e ragazzi si trovano sprovvisti degli strumenti necessari per comprendere quello che stanno vivendo. Ed è qui che la scuola può giocare un ruolo chiave, gettando le basi per la costruzione di una società migliore. Infatti, così come ci sono ragazzi e ragazze molto consapevoli, perché hanno famiglie che offrono dialogo e strumenti per cercare le risposte, ce ne sono però molti altri che non hanno mai affrontato questi temi e rischiano di non avere i mezzi per comprendere quello che stanno vivendo”.

Anche il Comune di Modena, attraverso il centro culturale Memo, si fa portatore del tema dell’affettività con diversi percorsi dedicati proprio alle scuole - dall’infanzia alle secondarie di primo e secondo grado, a seconda dei progetti e delle età degli studenti coinvolti - come “Abbracciamo(ci) nelle diversità”, per fornire agli studenti strumenti concreti per riconoscere e contrastare i comportamenti discriminatori, “Io come tu”, per sollecitare la conoscenza di sé e dell’altro o il gioco di ruolo “Heroes card game”, per costruire un clima collaborativo a scuola. E ancora, il laboratorio “Stop Bully. Un fumetto contro il bullismo” e il percorso “Bullismo, cyberbullismo e prevaricazioni” gestito dall’Ufficio legalità e sicurezza del Comune, l’incontro “Affettività: tra generi e identità”, il progetto “Riconnettiamoci. Tecnologia e relazioni” e quello sulla violenza di genere gestito dalla Polizia locale.

“Crediamo – conclude Federica Venturelli - che la scuola sia un vero e proprio presidio di democrazia nel momento in cui accoglie la possibilità di essere uno spazio libero in cui tutti e tutti possano avere l'opportunità di confrontarsi su temi complessi come quelli legati alla sfera sessuo-affettiva. Tutti dovremmo sentirci responsabili del futuro dei giovani, eppure l’Italia rimane uno dei sei Paesi dell’UE in cui non è prevista l’educazione sessuo-affettiva come materia scolastica obbligatoria. Gli altri Stati sono Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania”.

Leggi anche: Disegno di legge del Ministro dell’istruzione sull’educazione sessuo-affettiva a scuola, Cgil: “Inaccettabile attacco all’autonomia scolastica”