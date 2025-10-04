Domenica 19 ottobre 25ª edizione del Giro dell’Argine PMPA (Ponte Motta – Ponte Alto)

CAVEZZO, MODENA - Domenica 19 ottobre arriva la 25ª edizione della ciclo-turistica più longeva della Bassa, parliamo del mitico Giro dell'Argine PMPA (Ponte Motta - Ponte Alto). Nato nel 2005 è di diritto entrato nella ristretta cerchia degli appuntamenti a cui, almeno una volta nella vita, si deve partecipare e quest'anno è l'occasione giusta per farlo visto che il PMPA festeggia le nozze d'argento.

Una spensierata ed allegra biciclettata sull'argine del fiume Secchia, per assaporare i paesaggi e i colori che l'autunno ci ha sempre regalato. Con partenza da Cavezzo, si farà un tour che si snoda tra Sozzigalli e Rovereto con arrivo presso il Ristorante Pizzeria 2 Barche. All'arrivo tutti i ciclisti saranno accolti da un meritato aperitivo di benvenuto e a seguire dal pranzo sociale. Musica con dj set, giuramento, premiazioni e la consueta Lotteria Off ricca di premi. La biciclettata è gratuita ed aperta a tutti, sarà richiesto un contributo solo per chi volesse trattenersi a pranzo. Ritrovo ore 9.15 presso il Bar Stop & Go di Cavezzo. Per dettagli e prenotazioni contattare Dr. Guido Pacchioni al 335 474652.

