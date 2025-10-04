Domenica 19 ottobre 25ª edizione del Giro dell’Argine PMPA (Ponte Motta – Ponte Alto)
CAVEZZO, MODENA - Domenica 19 ottobre arriva la 25ª edizione della ciclo-turistica più longeva della Bassa, parliamo del mitico Giro dell'Argine PMPA (Ponte Motta - Ponte Alto). Nato nel 2005 è di diritto entrato nella ristretta cerchia degli appuntamenti a cui, almeno una volta nella vita, si deve partecipare e quest'anno è l'occasione giusta per farlo visto che il PMPA festeggia le nozze d'argento.
Una spensierata ed allegra biciclettata sull'argine del fiume Secchia, per assaporare i paesaggi e i colori che l'autunno ci ha sempre regalato. Con partenza da Cavezzo, si farà un tour che si snoda tra Sozzigalli e Rovereto con arrivo presso il Ristorante Pizzeria 2 Barche. All'arrivo tutti i ciclisti saranno accolti da un meritato aperitivo di benvenuto e a seguire dal pranzo sociale. Musica con dj set, giuramento, premiazioni e la consueta Lotteria Off ricca di premi. La biciclettata è gratuita ed aperta a tutti, sarà richiesto un contributo solo per chi volesse trattenersi a pranzo. Ritrovo ore 9.15 presso il Bar Stop & Go di Cavezzo. Per dettagli e prenotazioni contattare Dr. Guido Pacchioni al 335 474652.
- Turismo in Emilia-Romagna, un pilastro per l'economia, ma col cuore fragile
- Da lunedì 6 ottobre cambia la viabilità in via Cimarosa a Scortichino per lavori di posa delle condotte del gas
- "Piazza idea", a Modena una serata per immaginare il futuro di piazza Sant'Agostino
- Modena, al via gli incontri del ciclo “Peace-makers. Persone che hanno fatto la pace”
- Torna il Giro del Martedì a Cento e nelle frazioni all'insegna della musica e della socialità
- Martedì 7 ottobre proiezione del docufilm su Ermanno Gorrieri con Michele De Pascale e Romano Prodi
- Forum Eventi d'autunno con Franco Berrino, Michela Marzano, Paolo Borzacchiello e Pupi Avati
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre