Don Ferrari a Mirandola: “Far diventare fraternità e solidarietà principi politici: così si può governare il fenomeno migratorio”

MIRANDOLA - Speranza, solidarietà, relazioni, incontro, vocazione, indignazione, felicità… parole che hanno fatto da filo conduttore all’intervento di don Mattia Ferrari, cappellano di Mediterranea Saving Humans, al Festival della Migrazione a Mirandola. Don Ferrari ha parlato con franchezza, senza remore ma sempre con una grande attenzione a cogliere, anche, le opinioni altrui.

«La solidarietà è stata abbandonata come valore politico, a causa dell’ideologia del neo liberismo e la criminalizzazione di ONG è solo la punta dell’iceberg. Non siamo politici ma facciamo politica, culturalmente la solidarietà non è più un valore oggettivo, questo significa che si sgretola la società. L’antidoto sono le relazioni: come Mediterranea facciamo una parte, ma poi pensiamo ad Alarm Phone, agli aerei come Sea Watch, a Refugees in Libia che è la voce di chi è nei campi di concentramento libici, delle reti associative… è un lavoro corale. Nessuno ce la fa da solo, pensiamo alle prime parole di papa Leone che ha parlato di pace disarmata e disarmante, ma anche umile e perseverante. Nella vita esiste la solidarietà o la solitudine».

Don Ferrari ha proseguito con un accenno significativo alla parola salvezza: «Abbiamo tutti bisogno di essere salvati dai tanti mali sociali che ci entrano dentro. Noi ci soccorriamo, loro ci salvano: questa frase è vera, tanti giovani venendo a salvare persone in mare si sentono a loro volta salvati dall’individualismo e dal principio di prestazione che sta imperando e che provoca tanti problemi».