Halloween, il 31 ottobre eventi, giochi e laboratori a Bomporto, Sorbara e Solara

BOMPORTO - Venerdì 31 ottobre, Bomporto, Sorbara e Solara si vestono di magia e un pizzico di paura per una giornata da vivere insieme, tra risate, giochi e momenti di creatività. Bambini, famiglie e cittadini di tutte le età potranno prendere parte a un ricco programma di iniziative realizzate grazie alla collaborazione con la Biblioteca J.R.R. Tolkien e al prezioso contributo delle associazioni. Si comincia nel pomeriggio con “Hallogreen”, l’iniziativa promossa dalla Biblioteca J.R.R. Tolkien e rivolta ai bambini dai 6 ai 10 anni. Alle 17, il gruppo “Volpe Rossa” guiderà una narrazione animata del racconto “Milly e Molly e i semi di zucca” di Gill Pittar, seguita da un laboratorio creativo in cui i bimbi realizzeranno quadretti con semi di zucca colorati. L’attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca al numero 059 909780, via WhatsApp al 348 5294579 o scrivere a [email protected].

Sempre a Bomporto, il Comitato Genitori e Baracca Beach propongono un percorso mostruoso per le vie del paese. I bambini dai 3 ai 5 anni si ritroveranno alle 17:30 in Galleria Tornacanale, mentre quelli dai 6 ai 10 anni partiranno alle 18 dal parcheggio del campo sportivo. La serata culminerà al campo sportivo Fratelli Sentimenti con la “Monster Disco!”, accompagnata da aperitivo, truccabimbi, tatuaggi spaventosi e animazione. A conclusione dell’evento, verrà premiata la maschera più terrificante.

Ai Laghi Elena di Bomporto, venerdì 31 ottobre dalle 16, si terrà un Halloween party dedicato ai più piccoli, con dolcetto e scherzetto per tutti i partecipanti. L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Circolo Laghi Elena e si svolgerà in un’atmosfera suggestiva immersa nella natura.

A Solara, la Polisportiva Solarese invita tutti a una serata di festa che inizierà alle 19 con una cena a base di pizza e gnocco fritto con affettati. I bambini potranno divertirsi con giochi in palestra e attività pensate per loro. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando il numero 333 3748273.

Infine, Sorbara si prepara a un Halloween goloso e divertente grazie all’iniziativa dell’associazione Viviamo Sorbara e del Comitato Genitori. I bambini delle scuole elementari sono attesi alle 17:15 nella piazzetta del “Lombrico” per una passeggiata dolcetto-scherzetto tra le vie del paese. Dalle 18:30, ci si potrà riscaldare con cioccolata calda e biscotti, mentre fino alle 21 sarà possibile acquistare gnocco fritto da asporto (prenotazioni: 353 406 8124 o 349 693 7749).

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, l'invito è quello di consultare i canali social ufficiali del Comune di Bomporto e quelli dei singoli organizzatori.

