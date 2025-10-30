Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
30 Ottobre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > Novi – Soliera > Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale

Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale

|31 Ottobre 2025 | In Primo Piano, | Novi – Soliera

Un guanto robotico capace di tornare a far muovere mani e braccia bloccate da ictus. E un sistema di realtà virtuale che trasforma gli esercizi riabilitativi per la malattia di Parkinson in sfide interattive e immersive, rendendoli in questo modo non solo più stimolanti ma anche maggiormente accurati. Il tutto utilizzabile non più solamente in ospedali e centri specializzati, ma direttamente nel salotto di casa del paziente. L’Ircss Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna porta la telemedicina nel futuro grazie a due distinti progetti di ricerca, guidati o supportati scientificamente dal team della dott.ssa Giada Lullini e finanziati con quasi un milione di euro nell’ambito del PNC (Piano nazionale complementare) - PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza. Progetti con cui l’Istituto punta a rivoluzionare la riabilitazione neurologica domiciliare migliorando il recupero funzionale di persone con esiti di Ictus e malattia di Parkinson: realtà virtuale immersiva e dispositivi robotici verranno infatti impiegati per rafforzare l’attività di teleriabilitazione, raddoppiando la capacità di risposta della sanità bolognese, dai circa 200 pazienti all’anno attuali ad oltre 400. E garantendo, al tempo stesso, trattamenti personalizzati, monitorati a distanza e accessibili anche a chi vive lontano dai centri specialistici.

La novità, ad alto valore scientifico e tecnologico, è stata presentata oggi, Giornata mondiale dell’Ictus care, in Regione a Bologna, alla presenza di Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute, Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Azienda Usl di Bologna, Raffaele Lodi, direttore scientifico Irccs-Isnb, Giada Lullini, Neuroriabilitazione Irccs-Isnb e Francesco Lombardi, appena nominato direttore della Neuroriabilitazione dell’Irccs-Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

“Questi progetti - afferma l’assessore Fabi - rappresentano in modo esemplare la capacità di ricerca, innovazione e visione della sanità emiliano-romagnola. Non sono soltanto due iniziative di grande valore scientifico, ma una dimostrazione concreta di come la tecnologia possa migliorare la vita delle persone, restituendo autonomia e speranza. Grazie a questi investimenti, la capacità di risposta della sanità bolognese raddoppierà, e lo farà grazie a percorsi riabilitativi personalizzati, monitorati a distanza e accessibili ovunque, anche nei territori più lontani dai centri specialistici. È un ulteriore rafforzamento delle capacità di risposta del nostro sistema: portare cure d’eccellenza nel salotto di casa significa rendere tangibile la nostra idea di sanità pubblica: una rete di intelligenze e strumenti al servizio della vita reale, dove l’innovazione diventa inclusione e ogni paziente resta al centro del sistema”.

“Desidero - aggiunge Fabi - ringraziare l’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, la sua direzione, i ricercatori, i tecnici e tutti i professionisti che hanno lavorato a questi progetti con passione e competenza. È grazie a loro se oggi possiamo parlare di risultati così innovativi e rivoluzionari, che proiettano la sanità emiliano-romagnola verso il futuro. E colgo l’occasione per rivolgere i miei auguri di buon lavoro al dottor Francesco Lombardi, neodirettore della Neuroriabilitazione dell’ISNB: la sua esperienza e la sua visione rappresentano un valore aggiunto per un settore strategico che unisce ricerca, cura e umanità”.

HomeVirtualRehab: come un “videogioco” in realtà immersiva può facilitare la riabilitazione senso-motoria e cognitiva

A prima vista sembra una semplice valigetta portatile. Quando la si apre, però, spuntano monitor, sensori e visori VR capaci di trasportare l’utente in un mondo fatto di centinaia di giochi e sfide immersive e interattive specificamente studiate per il recupero neuromotorio e cognitivo, adattabili in base alle specifiche esigenze: dalle navicelle spaziali per i più giovani a simulazioni basate su sfoglia e mattarello per i più anziani. È proprio grazie a questi kit di realtà virtuale basati su biofeedback (VRSS Home KIT sviluppati dall’azienda Khymeia) che i pazienti arruolati nel primo progetto di ricerca (“HomeVirtualRehab – La teleriabilitazione in ambiente virtuale per il recupero senso motorio e cognitivo in pazienti con esiti di ictus e con Malattia di Parkinson”) potranno svolgere direttamente da casa esercizi personalizzati pensati per simulare le attività della vita quotidiana, mantenendo un contatto costante con gli specialisti e riducendo gli spostamenti.

"Possiamo impostare un set di giochi che sia accattivante per ogni singolo paziente - spiega la ricercatrice Lullini dell’unità operativa di Neuroriabilitazione dell’ISNB, diretta da Francesco Lombardi-. La realtà virtuale aumenta gli stimoli percettivi e cognitivi rendendo più veloce il recupero dopo tali patologie. I sistemi videogame based aumentano le connessioni neuronali e forniscono un doppio stimolo cognitivo e motorio; i sistemi dotati di biofeedback permettono inoltre al terapista di ottenere un controllo migliore di come viene eseguito l’esercizio, rendendolo così più accurato. L’unione di queste due componenti permette quindi di facilitare la riabilitazione senso-motoria e cognitiva”. 

Il progetto, di cui l’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche è capofila, ha ottenuto un finanziamento di oltre 677mila euro nell’ambito dei bandi a cascata del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, progetto Fit4MedRob-Spoke 1, dedicato alla riabilitazione robotica e tecnologica. Realizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico-San Marco di Catania, il progetto punta anche a ridurre i divari territoriali: oltre 374mila euro sono infatti destinati a iniziative nel Mezzogiorno.

RoboHome: un guanto robotico per il recupero funzionale della mano post-ictus

“Spesso l’ictus lascia come conseguenza una disabilità degli arti superiori: nei casi gravi i pazienti non riescono più a muovere la mano, che può rimanere paralizzata ed insensibile insieme all’intero braccio per un tempo lungo, rendendo decisamente più difficoltoso il recupero - continua Lullini-. La robotica in questo senso può essere molto d’aiuto. Indossando un guanto robotico si può migliorare e accelerare il percorso di recupero, guidando i movimenti che la mano non riesce a compiere autonomamente e riabituando così il cervello a compiere gesti quotidiani, come impugnare una tazza o afferrare una pallina sul tavolo”.

Il problema è che tali dispositivi al momento sono utilizzabili soltanto in ospedale, in genere nell’ambito di percorsi di riabilitazione che richiedono sedute frequenti anche più volte a settimana. Il progetto “RoboHome – Rehabilitationwith ROBOtics at HOME” si propone quindi di trasferire a domicilio l’utilizzo del guanto robotico a scopo riabilitativo (integrato sempre con i sistemi di teleriabilitazione VRSS Home kit) in modo da facilitare la vita a pazienti e caregiver e aumentarne la diffusione. L’ISNB, che partecipa in qualità partner scientifico, contribuirà in particolare alla progettazione dei contenuti riabilitativi, alla validazione clinica del dispositivo e alla diffusione dei risultati. L’iniziativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finanziata con 883mila euro (315mila dei quali destinati all’Istituto bolognese) nell’ambito del bando a cascata Fit4MedRob - Spoke 2, all’interno del PNC - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha l’obiettivo di sviluppare e validare un prototipo che integra il sistema robotico per il supporto ai movimenti della mano e il sistema di teleriabilitazione VRSS Home KIT. Il progetto, che vede capofila l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, punta a raggiungere un Technology Readiness Level 8, aprendo la strada alla futura certificazione e commercializzazione del dispositivo. Entrambi i progetti rappresentano un esempio concreto di ricerca traslazionale. L’Istituto mette così a sistema competenze multidisciplinari, tecnologie avanzate e attività di sperimentazione clinica, con l’obiettivo di trasformare l’innovazione in soluzioni terapeutiche reali e accessibili ai pazienti, generando benefici misurabili per la salute e la qualità della vita.

Altre dichiarazioni  

“Questi due studi sono la rappresentazione plastica del lavoro svolto negli ultimi anni all’ISNB, la testimonianza tangibile della qualità scientifica del nostro Istituto, che continua a distinguersi nella ricerca traslazionale ad alta tecnologia e nell’impegno per una sanità sempre più accessibile e vicina ai pazienti - aggiunge la direttrice generale dell’Azienda Usl di BolognaAnna Maria Petrini -. Portare la riabilitazione neurologica a domicilio significa coniugare innovazione e umanità, mettendo la persona al centro del percorso di cura. Investire sul territorio e sull’integrazione delle cure rappresenta per noi una priorità: fare il massimo possibile, quando possibile, direttamente a casa o nelle strutture di prossimità. La nomina del dott. Francesco Lombardi alla guida della Neuroriabilitazione, poi, rafforza ulteriormente la nostra capacità di integrare ricerca e assistenza. La sua esperienza clinica e scientifica sarà determinante per far crescere un settore strategico per l’Irccs e per tutto il sistema sanitario regionale”.

“Questi progetti esprimono al meglio la missione dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche, ovvero trasformare i risultati della ricerca in soluzioni concrete per i pazienti - rilancia il prof. Raffaele Lodi, direttore scientifico dell’Istituto bolognese -. Dalla fase di laboratorio, grazie anche
a partnership pubblico-privato, alla sperimentazione clinica, lavoriamo ogni giorno per promuovere una ricerca che porti ad innovazioni con un impatto reale sulla salute e sulla vita quotidiana. Questo ci consente di unire l’eccellenza scientifica all’attenzione alle persone, siano pazienti, familiari, caregiver, ma anche professionisti. La nomina del dott. Lombardi, grazie alla sua competenza clinica, all’approccio metodologico rigoroso e alla lunga esperienza nel campo della neuroriabilitazione saranno fondamentali per sviluppare questi e nuovi studi”.

Ultim’ora

Notizie del giorno

Tumore al seno, a Medolla la storia di tre donne coraggiose
L'iniziativa
Tumore al seno, a Medolla la storia di tre donne coraggiose
L’iniziativa nell’ambito di Ottobre Rosa.
Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto
Sport
Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto
Su oltre 80 team universitari partecipanti, provenienti da tutto il mondo
Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
Cronaca
Estorsione dopo aver concordato un appuntamento su un sito di incontri, 31enne agli arresti domiciliari
I fatti risalgono all'inizio di agosto
Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
Da sapere
Giorno dei defunti, Polizia Locale e volontari nei cimiteri di Modena per visite in sicurezza
Più controlli di agenti e presidio delle associazioni
Concordia è pronta per una Fiera d'Ognissanti che celebra la riapertura di Palazzo Corbelli e il rinnovato campanile
Vestiti, usciamo
Concordia è pronta per una Fiera d'Ognissanti che celebra la riapertura di Palazzo Corbelli e il rinnovato campanile
Si rinnova un appuntamento capace di unire tradizione, cultura e festa in un evento che rappresenta il cuore pulsante della comunità
Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale
Le novità per la salute
Ictus e Parkinson, in Emilia-Romagna riabilitazione personalizzata con guanti robotici e realtà virtuale
L’Ircss Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna a capo di due progetti di ricerca da quasi un milione di euro
Il lungo ingresso delle donne all’Università di Modena presentato in una ricerca di Unimore e Centro Documentazione Donna
La storia
Il lungo ingresso delle donne all’Università di Modena presentato in una ricerca di Unimore e Centro Documentazione Donna
La ricerca, curata da Franca Manghi e Grazia Martinelli, ricostruisce i fatti attraverso dati e biografie
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

La ministra Roccella sulle nozze d'oro con il marito Luigi: "Le festeggio a marzo 2026, è l'amore della mia vita"
La ministra Roccella sulle nozze d'oro con il marito Luigi: "Le festeggio a marzo 2026, è l'amore della mia vita"
Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie
Corteo Pro Pal a Torino, manifestanti tentano di entrare a Porta Susa lanciando sassi e bottiglie
Spalletti, primo giorno di Juve e l'incontro con Perin è virale
Spalletti, primo giorno di Juve e l'incontro con Perin è virale
SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 30 ottobre
SuperEnalotto, numeri e combinazione vincente 30 ottobre
Parigi, Sonego ko agli ottavi con Medvedev
Parigi, Sonego ko agli ottavi con Medvedev
"Andrea perde il titolo di principe e lascerà il Royal Lodge", l'annuncio di Buckingham Palace
"Andrea perde il titolo di principe e lascerà il Royal Lodge", l'annuncio di Buckingham Palace
Riforma della Giustizia, Meloni: "Referendum? Non ci saranno conseguenze sul governo"
Riforma della Giustizia, Meloni: "Referendum? Non ci saranno conseguenze sul governo"
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu: "Il lutto che l'ha colpita ci agghiaccia"
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu: "Il lutto che l'ha colpita ci agghiaccia"
Auto contro bus nel Veronese, morta una donna
Auto contro bus nel Veronese, morta una donna
Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne
Matilde Lorenzi, due indagati per la morte della sciatrice 19enne
Juve, Spalletti è ufficiale: "Esperienza e competenza, benvenuto mister"
Juve, Spalletti è ufficiale: "Esperienza e competenza, benvenuto mister"
Terremoto, impegno Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia
Terremoto, impegno Eni nella ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia
Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto
Maltempo in Toscana, a Pistoia evacuata una scuola e salvate due persone intrappolate in auto
Energia, Valbonesi (Oipe): "Povertà energetica in crescita, servono politiche più mirate e territoriali"
Energia, Valbonesi (Oipe): "Povertà energetica in crescita, servono politiche più mirate e territoriali"
Energia, Caroli (Luiss): "Povertà energetica, serve unire competenze e visione sociale"
Energia, Caroli (Luiss): "Povertà energetica, serve unire competenze e visione sociale"
Parigi, oggi Sinner-Cerundolo al terzo turno - Il match in diretta
Parigi, oggi Sinner-Cerundolo al terzo turno - Il match in diretta
Riforma della Giustizia, Marina Berlusconi: "E' una vittoria di mio padre e un passo avanti per la democrazia"
Riforma della Giustizia, Marina Berlusconi: "E' una vittoria di mio padre e un passo avanti per la democrazia"
Energia, Tasca (Banco dell’energia): "Povertà energetica, servono cultura e azioni concrete"
Energia, Tasca (Banco dell’energia): "Povertà energetica, servono cultura e azioni concrete"
Fondazione Banco Energia e Luiss presentano primo volume povertà energetica
Fondazione Banco Energia e Luiss presentano primo volume povertà energetica
AdSP Mtcss, approvato bilancio previsione 2026
AdSP Mtcss, approvato bilancio previsione 2026

Rubriche

ITINERARI CURIOSI | Tesori del Reno: il nuovo cammino che incanta l’Appennino
Rubrica - Un nuovo percorso si aggiunge alla rete dei cammini lenti dell’Appennino bolognese.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L’impegno dei genitori per far praticare “il Calcio” al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Glocal
Politica e vittimismo: una strategia vincente?
Glocal -
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.

SALUTE

Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Per Halloween sì a trucchi e maschere ma occhio alla salute, i consigli del pediatra
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Primo al mondo di arteria polmonare al Sant'Andrea Roma-Sapienza
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Halloween, medico-nutrizionista: "Prova generale delle abbuffate natalizie, il corpo ne risente"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Burioni 'trasloca' su Substack, Vaia: "Senza voce scienza più spazio a chi diffonde fake news"
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Adhd, la prospettiva psicoanalitica: “Il sintomo è un messaggio che chiede di essere ascoltato”
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Lotta al West Nile, team italiano sviluppa modello Ia che prevede focolai
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Robot e microscopio chirurgico utilizzati in tandem, tumore ultra-raro operato al Policlinico Gemelli Roma
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
Uap: "sulla farmacia dei servizi manovra da chiara divenuta confusa in una notte, chiediamo perché'
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
'Le parole per dirlo', nasce il primo laboratorio della comunicazione sulla salute
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Allo Ieo di Milano realtà virtuale contro l'isolamento e lo stress del ricovero
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà
Olio extravergine d'oliva, difende cuore e cervello: tutte le proprietà

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
    Animal Crossing si aggiorna e arriva anche su Switch 2
    Apex Legends: arriva Adrenalina - Il video
    Apex Legends: arriva Adrenalina - Il video
    'Un Sdg Action Awards 2025', annunciati i vincitori
    'Un Sdg Action Awards 2025', annunciati i vincitori
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
    Metal Gear Solid Delta: Snake Eater introduce la modalità multiplayer Fox Hunt
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Once Upon A Katamari, è di nuovo caos cosmico su console e PC
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Cina punta all'allunaggio entro il 2030: via alla serrata tabella di test
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Nasce la Settimana della Sicurezza dei Bambini in Auto, obiettivo vittime zero
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Elon Musk lancia Grokipedia, l'enciclopedia scritta dall'IA
    Federlegnoarredo a Ecomondo 2025, conferma impegno per transizione sostenibile
    Cib a Ecomondo 2025 con 'Connessioni naturali'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Gruppo Cap a Ecomondo nuove frontiere transizione green in 'water-energy-waste'
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione
    Ecomondo 2025, dal 4 al 7 novembre il think tank globale per la transizione

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Scuola e università
    C'è l'Università a Mirandola, inaugurato il corso di Bioingegneria per l’Innovazione in Medicina
    Le lezioni si tengono presso l'ex liceo in centro, appena ristrutturato, che già ospita la biblioteca: è il Polo “Il Pico”. Gli studenti dell'Università di Modena vengono qui tre volte a settimana
    Sport
    Riqualificati il campo per il calcio a 5 a il campo da basket in zona piscine a San Felice
    L’importo complessivo dei lavori a carico di WeSport è stato di circa 35 mila euro
    I dati
    Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
    AutoScout24 e AutoProff presentano il nuovo focus sul settore

    Curiosità

    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Curiosità
    Un cactus... o un decanter. Anzi no, è il fiasco del Monopoli: i divertissment sulla nuova rotonda con la bottiglia di Aceto Balsamico a Modena
    Il tributo all’eccellenza modenese ha scatenato sui social più fermento di una botte d’aceto lasciata al sole
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    Curiosità
    Notte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
    All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Salute
    Nasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
    Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    L'avvenimento
    Ecco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
    Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno

    chiudi