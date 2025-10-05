ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l’arte che parla al popolo
di Francesca Monari
C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti. Parliamo del Museo Galleria del Premio Suzzara, un’istituzione che ha saputo trasformare il dialogo tra arte e società in un racconto vivo e accessibile.
Questo Museo, nato nel 2002, racconta una storia incredibile, quella del Premio Suzzara. Fondato nel 1948 grazie all'intuizione di figure come il pubblicitario Dino Villani e il grande intellettuale Cesare Zavattini, il premio aveva una peculiarità rivoluzionaria: la giuria popolare.
Accanto ai nomi eccellenti della critica d'arte, sedevano persone comuni, che portavano uno sguardo autentico, fatto di fatica e quotidianità. Questo gesto simbolico ha unito per sempre l'arte al mondo del lavoro e dell'agricoltura.
Le opere premiate, poi acquisite dal Comune, sono diventate un patrimonio unico. Parliamo di capolavori che hanno immortalato il fermento sociale del dopoguerra e gli anni del boom economico, realizzati da giganti del realismo come Renato Guttuso, Armando Pizzinato e Renato Birolli.
Con il tempo, il museo ha allargato i suoi orizzonti. Nel 1975 è diventato Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, aprendosi a nuove forme e linguaggi. Opere di artisti come Giosetta Fioroni e Gianni Colombo sono entrate a far parte della collezione, arricchendo un dialogo tra tradizione e sperimentazione.
Oggi, il Museo Galleria del Premio Suzzara è un vero tesoro, con oltre mille opere che sono il risultato di decenni di scambi tra l'arte e il lavoro. È la prova vivente che la bellezza può nascere dovunque, anche in una stalla, e che l'arte, quando vuole, può parlare davvero a tutti.
Per info su giorni e orari di apertura: Email: [email protected] Tel: 0376 513513 (lun–ven, ore 8:00–13:00). Ti aspettiamo al prossimo appuntamento di Itinerari Curiosi: la Rubrica che esplora luoghi e storie d'arte insolite.
-
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: il Medolla San Felice vince lo scontro diretto con il Castellarano. 2-2 nel derby tra Mirandolese e Cavezzo
- Finestra sulla moda: il 9 ottobre a Carpi un incontro per orientarsi tra le tendenze del fashion che verrà
- Dighe che collassano e incidenti industriali: dal 7 al 15 ottobre quattro nuove simulazioni in Emilia-Romagna per ‘IT-Alert’
- Venerdì 10 ottobre a Modena l'iniziativa "I Modenesi e la sanità"
- ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
- "Sogni cinema e illusione", la cronaca della giornata a Tresigallo - FOTO E VIDEO
- Tunisino ucciso in casa, arrestato il suo coinquilino
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, il chiosco Liberty di piazza Mazzini riconsegnato alla città: inaugura sabato 20 settembre