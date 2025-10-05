ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l’arte che parla al popolo

di Francesca Monari

C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti. Parliamo del Museo Galleria del Premio Suzzara, un’istituzione che ha saputo trasformare il dialogo tra arte e società in un racconto vivo e accessibile.

Questo Museo, nato nel 2002, racconta una storia incredibile, quella del Premio Suzzara. Fondato nel 1948 grazie all'intuizione di figure come il pubblicitario Dino Villani e il grande intellettuale Cesare Zavattini, il premio aveva una peculiarità rivoluzionaria: la giuria popolare.

Accanto ai nomi eccellenti della critica d'arte, sedevano persone comuni, che portavano uno sguardo autentico, fatto di fatica e quotidianità. Questo gesto simbolico ha unito per sempre l'arte al mondo del lavoro e dell'agricoltura.

Le opere premiate, poi acquisite dal Comune, sono diventate un patrimonio unico. Parliamo di capolavori che hanno immortalato il fermento sociale del dopoguerra e gli anni del boom economico, realizzati da giganti del realismo come Renato Guttuso, Armando Pizzinato e Renato Birolli.

Con il tempo, il museo ha allargato i suoi orizzonti. Nel 1975 è diventato Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, aprendosi a nuove forme e linguaggi. Opere di artisti come Giosetta Fioroni e Gianni Colombo sono entrate a far parte della collezione, arricchendo un dialogo tra tradizione e sperimentazione.

Oggi, il Museo Galleria del Premio Suzzara è un vero tesoro, con oltre mille opere che sono il risultato di decenni di scambi tra l'arte e il lavoro. È la prova vivente che la bellezza può nascere dovunque, anche in una stalla, e che l'arte, quando vuole, può parlare davvero a tutti.

Per info su giorni e orari di apertura: Email: [email protected] Tel: 0376 513513 (lun–ven, ore 8:00–13:00). Ti aspettiamo al prossimo appuntamento di Itinerari Curiosi: la Rubrica che esplora luoghi e storie d'arte insolite.

