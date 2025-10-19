ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti

di Francesca Monari

REGGIO EMILIA - In un edificio che un tempo era il cuore operativo di un'importante realtà sartoriale, si cela un tesoro d’arte contemporanea che merita una deviazione curiosa: la Collezione Maramotti. Un luogo dove l’arte non si contempla soltanto, ma si attraversa come un racconto in continua evoluzione.

La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente, distribuite in quarantatré sale su due livelli. Il percorso offre uno sguardo ampio sulle principali correnti artistiche italiane e internazionali dal 1945 a oggi.

Si apre con dipinti informali europei degli anni Cinquanta e lavori italiani che anticipano l’arte concettuale, per poi attraversare la Pop Art romana, l’Arte Povera, la Transavanguardia e il Neo-espressionismo, sia tedesco che americano. Completano il panorama le composizioni geometriche e rigorose della New Geometry americana degli anni Ottanta e Novanta.

La raccolta, composta prevalentemente da dipinti ma arricchita da sculture e installazioni, è presentata con criteri flessibili che alternano successione cronologica, affinità stilistiche e provenienze nazionali.

Dal 2019, le ultime dieci sale del secondo piano accolgono una selezione dei progetti espositivi realizzati nei primi dieci anni di apertura, organizzati come piccole mostre personali.

Un modo per ribadire che l’arte, come il collezionismo, è un processo in divenire, fedele all’intento originario di Achille Maramotti: accogliere il nuovo, testimoniare il presente, immaginare il futuro.

La visita alla Collezione, situata a Reggio Emilia, è gratuita ma su prenotazione obbligatoria. È possibile prenotare online sul sito ufficiale www.collezionemaramotti.org o telefonicamente.

Le visite guidate si svolgono in giorni e orari prestabiliti, con gruppi a numero limitato per garantire un’esperienza immersiva e attenta. La collezione si trova in via Fratelli Cervi 66, facilmente raggiungibile dal centro città.

Un itinerario curioso per chi ama l’arte che non smette di interrogarsi, tra sale che sembrano stanze della memoria e opere che continuano a parlare al presente.

