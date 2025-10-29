L’edizione 2025 del premio di Laurea “Gallingani Venturi alla memoria” va a Maria Chiara Olivieri

MODENA - Nell’ambito delle Lauree del corso di laurea in Farmacia, si è tenuta la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio di Laurea "Gallingani Venturi alla memoria", per sostenere una studentessa o studente particolarmente meritevole che abbia prodotto la migliore tesi di laurea magistrale con argomento riguardante il farmaco e l’esercizio della professione in una farmacia aperta al pubblico. Il premio, del valore di duemila euro, finanziato dalla Farmacia Gallingani e Venturi (Montecavolo, Reggio Emilia), è andato alla studentessa Maria Chiara Olivieri per la sua tesi di laurea presentata nell’ a.a. 2023/2024 dal titolo: “Atogepant: il primo farmaco anti-CGRP per la profilassi orale dell’emicrania. Studio farmacoeconomico sulla riduzione del consumo di triptani in pazienti con emicrania cronica ed episodica ad alta frequenza”.

“Questo premio ancora una volta riconosce il grande talento di una laureata del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Farmacia presso UMIMORE, dimostrando la rilevanza del progetto di tesi, focalizzato sul nuovo approccio terapeutico delle patologie emicraniche con i gepanti, farmaci che agiscono bloccando il peptide correlato al gene della calcitonina (CGRP), e sulle relative ricadute farmacoeconomiche” – ha commentato la prof.ssa Federica Pellati, presidente del Corso di Laurea in Farmacia.

“Siamo onorate e felici di premiare anche quest’anno una giovane laureata che si è distinta per il suo percorso di studi e per il suo lavoro di tesi su un argomento attuale e di grande interesse. La pratica quotidiana della nostra professione richiede di essere sempre aggiornati per poter consigliare al meglio le persone e quindi riteniamo che sia di estrema importanza il confronto costante con il mondo accademico” - hanno aggiunto Stefania e Maria Cristina Venturi, titolari della Farmacia Gallingani Venturi.

Pietro Venturi e Maria Luisa Gallingani, farmacisti laureati presso l’Università di Modena e Reggio Emilia negli anni ‘50, hanno svolto per diversi decenni la loro professione presso la farmacia di famiglia a Montecavolo in provincia di Reggio Emilia e hanno sempre ricordato con grande riconoscenza gli insegnamenti ricevuti durante il loro corso di studi, insegnamenti che hanno poi trasmesso con entusiasmo alle figlie e ai collaboratori.

