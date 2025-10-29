Loris Monzoni eletto vicepresidente nazionale di Immagine e Benessere Confesercenti

Loris Monzoni, imprenditore vignolese nel settore dell'acconciatura, è stato ufficialmente nominato quale uno dei Vicepresidenti Nazionali del settore Immagine e Benessere di Confesercenti, la federazione di categoria che rappresenta e tutela le imprese operanti nei settori dell'estetica, acconciatura, wellness e servizi alla persona.

Monzoni, che proprio alcuni giorni fa era stato riconfermato alla guida della Federazione modenese, ora sarà impegnato a rappresentare Immagine e Benessere Confesercenti anche a livello nazionale.

"Sono onorato di poter contribuire a livello nazionale allo sviluppo di un settore strategico per l'economia e il benessere dei cittadini," ha dichiarato Loris Monzoni. "Lavoreremo per rafforzare la rappresentanza, sostenere la formazione e favorire l'innovazione delle imprese del comparto".

La nomina riconosce l'impegno e la competenza di Monzoni nel promuovere la crescita e la valorizzazione delle attività professionali legate al benessere e all'immagine, in un comparto che conta migliaia di imprese su tutto il territorio nazionale.

