Lutto nella chiesa di Carpi per la morte di don Aleardo Mantovani

MIRANDOLA, SAN POSSIDONIO - Il Vescovo di Carpi Mons. Erio Castellucci, con i Presbiteri e i Diaconi della Diocesi, affidano a Cristo Sacerdote e Buon Pastore, don Aleardo Mantovani che ha concluso la sua esistenza terrena, donata generosamente al servizio del Signore e dei fratelli nella Chiesa.

Don Aleardo Mantovani è deceduto, all’età di 90 anni presso la Casa del clero a Carpi. Era nato il 6 febbraio 1935 a Cividale di Mirandola. Entrato nel Seminario vescovile di Carpi, fu ordinato presbitero l’11 settembre 1960 dal vescovo Artemio Prati. Dopo l’ordinazione, dall’ottobre 1960 svolse il ministero di vicario parrocchiale a Fossa, poi a San Possidonio, Novi, e Rolo. Nel luglio 1968 fu nominato vicario parrocchiale a Mirandola, dove rimase fino al 1980, impegnandosi particolarmente nell’assistenza spirituale ai gruppi giovanili, in primis gli scout, di cui condivise con entusiasmo le attività e i campi.

Nel 1981 è parroco di Santa Giustina Vigona di Mirandola e nel 1982 economo spirituale a San Giacomo Roncole. In quest’ultima parrocchia diventa parroco nell’aprile 1983: qui rimarrà per vent’anni, instaurando con la comunità un profondo e duraturo legame di stima e di affetto. Nel giugno 2003 è chiamato a guidare la parrocchia di San Possidonio, con cui ha condiviso l’esperienza drammatica del terremoto nel 2012, adoperandosi nel sopperire ai bisogni della comunità e, fortemente danneggiati gli edifici parrocchiali, per dotarla di spazi adeguati alle attività pastorali. Anche a San Possidonio, dove è rimasto per quindici anni, don Aleardo ha svolto con encomiabile dedizione il suo ministero di pastore, facendosi stimare da tutti, intrattenendo sempre un proficuo rapporto di collaborazione con le autorità locali.

Fra i vari incarichi da lui svolti a livello diocesano, quelli di delegato vescovile per l’edilizia di culto, di consigliere per gli affari economici, e di presidente dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Ha inoltre insegnato religione nelle scuole.

