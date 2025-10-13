Modena, dal 15 al 21 ottobre circolazione sospesa in via Rua Muro
MODENA - Dal 15 al 21 ottobre sarà sospesa la circolazione in via Rua Muro, a Modena, nel tratto tra via degli Adelardi e piazzale Erri, eccetto residenti e diretti alle attività. Sarà inoltre vietata la sosta, con rimozione, su entrambi i lati della sede stradale, eccetto gli stalli di sosta riservati ai disabili.
La sosta sarà vietata, sempre con rimozione, anche su entrambi i lati della sede stradale in piazzale Erri e di via De Correggi in prossimità dell’incrocio con via Rua Muro, fatta eccezione per gli stalli di sosta riservati ai disabili e veicoli di una produzione fiction. I provvedimenti, infatti, sono resi necessari per consentire le attività relative al set di una serie tv girata in città e prodotta da Indigo Film.
