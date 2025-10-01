Ravarino, domenica 12 ottobre a Stuffione presentazione del nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot

RAVARINO - Domenica 12 ottobre alle 16.45, al Santuario di Stuffione in via Matteotti 546, sarà presentato il nuovo libro di Giorgio Fava sul culto della Madonna di Monserratot.

Ad introdurre la presentazione sarà Don Riccardo Fangarezzi, Direttore Archivio Abbaziale di Nonantola.

Il culto della Madonna di Monserrato, nato sul monte catalano di Montserrat e progressivamente diffuso in varie regioni d’Europa, ha trovato nel territorio italiano un terreno particolarmente fertile. Questo volume rappresenta il primo tentativo sistematico di mappatura e documentazione storica, artistica e devozionale delle località italiane in cui tale culto è attestato, oggi o in passato, attraverso immagini sacre, altari, confraternite, dedicazioni, testimonianze popolari e fonti archivistiche.

Frutto di oltre trent’anni di passione, ricerche, viaggi e incontri, questo lavoro è la testimonianza di un cammino spirituale personale che, partendo da una piccola comunità emiliana, Stuffione di Ravarino, si è aperto a una prospettiva ampia e interregionale, fino a connettersi direttamente con il Monastero di Montserrat e la sua millenaria tradizione.

Diviso in due parti, il volume offre innanzitutto una panoramica sull’origine e sulla diffusione del culto mariano di Montserrat in Spagna e in Europa, soffermandosi in particolare sulle motivazioni religiose, culturali, politiche ed economiche che ne hanno favorito la penetrazione nel contesto italiano. La seconda parte presenta invece un prospetto regionale dettagliato, corredato da schede di sintesi e immagini, sulle località italiane legate alla Madonna di Monserrato.