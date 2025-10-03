Riasfaltatura di strada Gherbella: modifiche alla viabilità il 4 ottobre
Proseguono a Modena i lavori di riqualificazione su strada Gherbella, interessata nelle scorse settimane da un importante intervento di consolidamento. Per consentire le operazioni di riasfaltatura, sabato 4 ottobre, dalle ore 7 alle 18, la circolazione sarà sospesa nel tratto compreso tra i civici 169 e 152.
Al termine della posa del nuovo manto stradale, la via sarà nuovamente percorribile. Tuttavia, lunedì 6 ottobre verrà istituito un senso unico alternato per permettere il tracciamento della segnaletica orizzontale. Con quest’ultima fase si concluderanno definitivamente i lavori.
L’intervento, del valore di circa 300 mila euro, era iniziato a fine luglio per ripristinare un tratto compromesso da cedimenti della banchina. In questa fase la viabilità era stata regolata da un senso unico alternato con semaforo.
I lavori hanno previsto:
-
il rifacimento della pavimentazione danneggiata da deformazioni dovute all’instabilità del terreno,
-
la messa in sicurezza e il completo ripristino della barriera di protezione stradale,
-
il consolidamento della sponda del canale mediante un sistema di 84 micropali,
-
la realizzazione di una nuova banchina funzionale all’ancoraggio del guard-rail.
Con la conclusione dell’asfaltatura e della segnaletica, strada Gherbella tornerà pienamente fruibile e in sicurezza.
