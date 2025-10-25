Sabato 25 ottobre a Mirandola un incontro per riflettere sull’attualità della giustizia penale
MIRANDOLA - E' in programma sabato 25 ottobre alle 18, l'iniziativa "Una riflessione sull'attualità della giustizia penale".
L'evento, in occasione della presentazione del libro "Quadretti sparsi sulla giustizia" di Guido Sola, si terrà la sede della fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, in piazza Matteotti.
Durante l'incontro, si parlerà dell'impatto che giustizia penale ha sulla società civile attraverso le parole dell'avv. Guido Sola già Presidente della Camera penale di Modena Carlo Alberto Peroux, e attuale Presidente del Festival della Giustizia Penale.
Si ragionerà di processo penale e dignità della persona, di carcere, di garantismo, delle molte, non l unica, verità del processo penale, errori giudiziari, fughe di notizie e gogna mediatica dell'indagato prima ancora che diventi imputato. Un grido di giustizia per la giustizia.
Al termine ci sarà un aperitivo.
