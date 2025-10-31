Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
BOLOGNA - Sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria Cgil Cisl Uil venerdì 31 ottobre degli operatori socio sanitari – Oss, infermieri e educatori – che lavorano nelle strutture private e accreditate con il pubblico che applicano il contratto Anaste.
I manifestanti si sono ritrovati in presidio a Bologna dalle 10 alle 12 presso la sede della Regione Emilia Romagna (viale Aldo Moro,52).
A Modena lo sciopero interessa circa 430 lavoratrici e lavoratori per la maggior parte operatori socio sanitari impiegati in oltre una decina di strutture per anziani, tra cui Villa Anna, Villa Margherita e Villa Regina a Modena, Villa Estense a Torre Maina e Montefiorino, Villa Sorriso di Marano sul Panaro e Residence Sagittario a Vignola e Residenza Prima Rosa a Carpi, e la Fondazione Orione 80 a Formigine per l’accoglienza di minori in situazione di difficoltà.
Come spiegano le organizzazioni sindacali, "Lo sciopero è per rivendicare l’applicazione di un contratto di settore che tuteli realmente diritti e salari e non sia peggiorativo come invece quello recentemente siglato da Anaste con sindacati non confederali e scarsamente rappresentativi.
E’ bene ricordare che si tratta di lavoratori che garantiscono ogni giorno servizi essenziali alla persona e si trovano ad operare in condizioni sempre più difficili e poco valorizzate, come dimostra la fuga di molti operatori da queste strutture socio sanitarie verso altri lavori".
Leggi anche: Contratto sanità, da infermieri ad amministrativi fino a 172 euro in più e settimana a 4 giorni volontaria
- Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
- Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
- Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli
- Riorganizzazione di aMo, Riccardo Bonetti nominato nuovo revisore
- Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
- Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
- Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026