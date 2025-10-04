Scuole protagoniste alla Festa del Racconto: oltre 700 studenti incontrano Francesco Piccolo, Paolo Di Paolo e Felicia Kingsley
CARPI - sabato 4 ottobre, oltre 700 studenti sono stati accolti sotto la tenda di Piazzale Re Astolfo a Carpi per l'atteso monologo di Francesco Piccolo, intitolato "Son qui: m'ammazzi. I personaggi maschili nella letteratura italiana" (Einaudi). Lo scrittore e sceneggiatore ha riletto alcuni capolavori che, con i loro protagonisti, sono entrati nelle nostre vite contribuendo a legittimare il mito della maschilità. Dall'Innominato di Manzoni al Principe di Salina, fino al bell'Antonio di Brancati e al Milton di Fenoglio: al centro di romanzi che hanno costruito il canone della letteratura italiana. Una riflessione sul mondo in cui si cresce e sui libri che abbiamo letto.
L'evento ha registrato il sold out con una tenda gremita di persone, al termine del suo monologo si è tenuto il lancio del contest di scrittura di narrativa e reportage "Narrofficina" riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Carpi: i migliori elaborati saranno premiati da una giuria a inizio 2026.
Sempre sabato 4 ottobre, in piazza dei Martiri a Carpi, Libreria Mondadori, Paolo Di Paolo ha incontrato gli studenti delle scuole per presentare il suo ultimo esperimento narrativo, il romanzo in forma di newsletter gratuita settimanale 1999. Un attimo prima del mondo com'è (La nave di Teseo), per poi eseguire live l'ultima puntata della newsletter dove ogni capitolo comprende elementi fotografici, video, tracce, cimeli e la lettura ad alta voce. Infine, Felicia Kingsley ha incontrato un gruppo di studentesse delle classi terza e quarta dell'Istituto di Istruzione Superiore Meucci di Carpi, che hanno intervistato l'autrice carpigiana per il canale web radio della scuola, dimostrando ancora una volta il grande interesse e la partecipazione attiva delle nuove generazioni a questa ventesima edizione di Festa del Racconto. Un successo che sottolinea il ruolo centrale della Festa del Racconto nel promuovere la lettura e il dialogo tra gli autori e il mondo della scuola.
La Festa del Racconto è organizzata dalle Biblioteche Comunali di Carpi in collaborazione con la Fondazione Campori, gli istituti culturali e gli assessorati alla Cultura dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera. E' realizzata grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e della Regione Emilia-Romagna.
