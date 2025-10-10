Tennistavolo, 11° posto ai campionati italiani studenteschi per Vittoria Carafoli e Margherita Bocchi dell’Istituto “Luosi Pico” di Mirandola

MIRANDOLA - L'8 e il 9 ottobre 2025 si sono svolti i campionati italiani studenteschi di tennistavolo ad Asti, in Piemonte, ai quali hanno partecipato le allieve Vittoria Carafoli e Margherita Bocchi, allenate dai docenti Andrea Morselli, Umberto Buchicchio e Salvatore Virgata dell'Istituto "Luosi Pico" di Mirandola.

Il torneo è terminato con la vittoria della Lombardia, che presentava in gara la n. 6 d'Italia, ma soprattutto col meritato 11° posto delle atlete mirandolesi, che sono riuscite a battere Veneto, Umbria, Marche e Lazio nello spareggio per il prestigioso traguardo. Vittoria Carafoli, durante la premiazione finale, ha ricevuto anche un diploma di merito sportivo. Grande soddisfazione per l'Istituto "Luosi Pico" e per le ragazze che ci riproveranno nel marzo '26 ai campionati provinciali di tennistavolo.

