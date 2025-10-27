Vincenzo Paldino consigliere di Civici con de Pascale, ospite del videopodcast “Question Time” della Regione

BOLOGNA - "Avendo fatto tante attività nel sociale, ai miei figli cerco di trasmettere sani principi, a partire da quello della solidarietà". Lo spiega Vincenzo Paldino, consigliere e capogruppo di Civici con de Pascale, che si racconta ai microfoni di “Question Time - 8 minuti con i consiglieri regionali” il videopodcast a cura del Servizio informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa.

Nel format – che si può guardare sul canale YouTube di @AssembleaER e ascoltare su Spreaker e Spotify – i consiglieri in otto minuti raccontano la loro vita da politici, uomini, padri - come in questo caso - con foto che testimoniano i loro hobby, le loro passioni e la loro storia.

Padre attento, e giocoso, Paldino si definisce "più che un politico, un civico, visto che da sempre tutelo i diritti dei cittadini. Questa volta ho voluto metterci la faccia". Sarà per questo che è anche conduttore radiofonico con la sua rubrica "I consigli del consigliere". "Sono molto contento - dichiara - perché è seguita da molti ragazzi, un fatto sorprendente visto che va in onda molto presto la mattina".

Nato ad Acri, in Calabria, 45 anni fa ma modenese d'adozione, il consigliere è in Emilia-Romagna da quando aveva 23 anni e ha vinto un concorso proprio in Regione. "Modena è la città che amo e mi ha dato la possibilità di affermarmi dal punto di vista lavorativo e associativo, anche se la Calabria resta sempre nel cuore" confessa, svelando anche la ricetta dei "cullurielli" che gli ricorda la sua infanzia.

Proprio a Modena è stato presidente per oltre 15 anni dell'Unione per la Difesa dei Consumatori in Emilia-Romagna ed è ancora impegnato in alcune missioni come quella in Ucraina. "Ci sono tanti conflitti: un conto è parlarne, un conto andare a vedere cosa succede sul campo, perché ci cambia la prospettiva. Il popolo ucraino è un popolo che con grande dignità sta difendendo il proprio territorio e forse facendo così sta difendendo anche la nostra libertà".

