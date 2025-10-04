Violenza sessuale a San Damaso, il sindaco Mezzetti ringrazia Polizia e Magistratura per l’arresto del 20enne accusato dello stupro
MODENA - Il sindaco Massimo Mezzetti interviene alla luce del comunicato stampa diffuso dalla Procura della Repubblica di Modena.
“Desidero ringraziare gli investigatori della Polizia di Modena e la Magistratura per le accurate e approfondite indagini che hanno portato all'arresto dell'uomo accusato della violenza sessuale avvenuta a San Damaso. Un fatto gravissimo e odioso che ha creato allarme e preoccupazione.
Un pensiero di particolare solidarietà e vicinanza da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale va alla donna che ha subito la violenza e si è subito rivolta alla Polizia per denunciare.
La sua collaborazione, pur in un momento così doloroso, è stata determinante per le indagini e per individuare colui che adesso si trova in carcere su provvedimento del giudice”.
