Al Duomo di Carpi l’ultimo saluto a don Aleardo Mantovani

CARPI, MIRANDOLA, SAN POSSIDONIO - Nella mattina di oggi, martedì 4 novembre, presso il Duomo di Carpi, si sono svolti i funerali di don Aleardo Mantovani, celebrati dal vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci.

Alla cerimonia era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Mirandola, il presidente del Consiglio comunale, Antonio Tirabassi. Don Aleardo Mantovani, scomparso nei giorni scorsi all’età di 90 anni, era nato il 6 febbraio 1935 a Cividale di Mirandola. Ordinato presbitero l’11 settembre 1960, iniziò il suo ministero come vicario parrocchiale a Fossa di Concordia, San Possidonio, Novi di Modena e Rolo. Nel 1968 fu trasferito a Mirandola, dove rimase fino al 1980, distinguendosi per l’impegno nell’accompagnare spiritualmente i giovani e gli scout, di cui condivise con entusiasmo attività e valori.

Fu poi parroco di Santa Giustina Vigona, quindi di San Giacomo Roncole, dove rimase vent’anni divenendo un punto di riferimento per la comunità. Nel 2003 fu nominato parroco di San Possidonio, vivendo accanto ai fedeli anche il difficile periodo del sisma del 2012. È stato inoltre stimato insegnante di religione nelle scuole del territorio.

Nel febbraio 2025, in occasione del suo novantesimo compleanno, numerosi parrocchiani delle comunità in cui aveva svolto il suo ministero lo avevano festeggiato con affetto e gratitudine. Dopo le esequie, il feretro ha sostato presso la parrocchia di San Giacomo Roncole, dove don Aleardo è stato sepolto nel cimitero della frazione.

