All’assemblea annuale di Confesercenti Modena confronto sul futuro delle piccole imprese

"A tutti i livelli si continua a sostenere l'importanza anche sociale, oltre che economica, del commercio di vicinato, affermazioni a cui però non seguono politiche di sostegno coerenti. Il risultato è che si rischia la chiusura di tante imprese, strette fra una concorrenza spietata e spesso sleale dell'online e crescenti costi aziendali, e un degrado crescente dei nostri centri storici. Confesercenti si batte da tempo per un piano straordinario di sostegno e sviluppo del commercio di prossimità con al centro la piccola impresa, ricchezza autentica dei nostri territori" ha affermato Dario Domenichini, presidente Confesercenti ER.

Ad approfondimento dei temi posti è stata presentata la relazione "Terziario di prossimità: fattori evolutivi e prospettive future", a cura di Elisa Martinelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese c/o il Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore, che è così intervenuta: "Il Terziario di prossimità sta affrontando sfide epocali che vanno sostenute con modalità innovative. Il contesto macroeconomico, la crescente concorrenza, l'effetto disruptive dell'evoluzione tecnologica e del digitale, i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori impongono un cambio di paradigma. Dalla gestione della transazione si deve passare alla cura della relazione, mettendo al centro il cliente e l'esperienza di servizi. Offerte di qualità, percepite come "uniche"; prodotti attenti alla salute, free-from, tracciabili, sostenibili; tecnologia per ottimizzare la gestione così da dedicarsi a creare esperienze esclusive e originali; competenze digitali e formazione continua, sono i binari su cui muoversi per ottenere una crescita sostenibile e profittevole".