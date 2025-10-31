Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby Mirandolese-Rivara e Ravarino-Pol. Nonantola. Medolla San Felice sul campo della Solierese

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Promozione

Nell'undicesima giornata del Girone B di Promozione, il Medolla San Felice che, con la vittoria nello scontro diretto nel turno infrasettimanale, ha agganciato in vetta alla classifica la Sanmichelese a quota 24 punti, farà visita ad una Solierese reduce dalla vittoria esterna sul campo del Maranello e settima in graduatoria. La Sanmichelese, che contro la formazione della Bassa ha rimediato il primo ko stagionale, cercherà riscatto nel match casalingo contro La Pieve Nonantola che, però, ha conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite, frutto delle vittorie contro Masone e Riese e del pareggio a reti inviolate contro la Virtus Camposanto. Virtus Camposanto che domenica ospiterà la Pol. Virtus Correggio con cui condivide il nono posto a quota 10 punti in classifica.

Promozione, Girone B, calendario giornata 11: Domenica 2 novembre, ore 14.30: Casalgrande - Maranello, Castellarano - Montombraro, Castelnuovo - Sporting Scandiano, Masone - Baiso Secchia, Sanmichelese - La Pieve Nonantola, Riese - Sammartinese, Solierese - Medolla San Felice, Virtus Camposanto - Pol. Virtus Correggio.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 24, Medolla San Felice 24, Castellarano 20, Masone 20, Sporting Scandiano 18, United Carpi 18, Solierese 12, Riese 11, Virtus Camposanto 10, Pol. Virtus Correggio 10, La Pieve Nonantola 9, Sammartinese 9, Montombraro 8, Baiso Secchia 8, Maranello 8, Castelnuovo 7, Casalgrande 3.

Prima Categoria

Nell'anticipo dell'ottava giornata del Girone D di Prima Categoria, il Ravarino, reduce da tre ko consecutivi contro Rivara, Atletico Spm e Polinago, ospiterà la Pol. Nonantola che, al contrario, ha vinto gli ultimi due match contro Solignano e Mirandolese, portandosi all'ottavo posto in classifica. Domenica è, invece, il programma il derby della Bassa modenese tra la Mirandolese, a caccia di riscatto dopo aver conquistato solo due punti nelle ultime quattro giornate che sono costati la panchina a mister Luppi, e il Rivara che, invece, è quarto in classifica a - 4 da Polinago e Atletico Spm, appaiate in vetta alla graduatoria. Il Cavezzo, decimo in classifica, ospiterà lo Spilamberto, attualmente in zona playout e sotto di solo un punto rispetto ai biancoazzurri, mentre lo Junior Finale, ai margini della zona playout, farà visita al Solignano fanalino di coda del girone. Nelle zone basse della classifica, scontro diretto per la Vis San Prospero terzultima, che affronterà in trasferta la Pgs Smile penultima da cui la separano due lunghezze.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 8: Sabato 1° novembre, ore 15: Ravarino - Pol. Nonantola. Domenica 2 novembre, ore 14.30: Cavezzo - Spilamberto, Colombaro - Fiorano, Valsa Savignano - Polinago, Lama 80 - Atletico Spm, Mirandolese - Rivara, Pgs Smile - Vis San Prospero, Solignano - Junior Finale.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Polinago 18, Atletico Spm 18, Valsa Savignano 14, Rivara 14, Fiorano 13, Colombaro 13, Mirandolese 11Pol. Nonantola 10, Lama 80 8, Cavezzo 8Junior Finale 7, Spilamberto 7, Ravarino 5Vis San Prospero 5, Pgs Smile 3, Solignano 1.

