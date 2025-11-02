Calcio, Seconda e Terza Categoria: vincono Novese e Vallalta, ancora ko Possidiese e Concordia

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria (qui i risultati di Promozione e Prima Categoria):

Seconda Categoria

Nell'anticipo del sabato dell'ottava giornata del Girone E di Seconda Categoria, il Limidi cade di misura (1-0) sul campo della Virtus Bagnolo, a cui basta una rete di Beltrami al 77' per battere la formazione solierese. Nelle gare della domenica, invece, importante vittoria per la Novese (1-0 contro la capolista Carpine), mentre arrivano altre due sconfitte per Concordia e Possidiese, battute 2-0 e 1-2 da Reggiolo e Rapid Viadana. Per la Novese gol decisivo di Balestrazzi, mentre il Concordia si arrende ai colpi di Cerchiara e Addae Gyapong e alla Possidies e non basta una rete di Golinelli su calcio di rigore per far fronte alle marcature di Negri dal dischetto e Chiodini da parte del Rapid Viadana, che si impone solo nel finale. Nel Girone H, invece, finisce in parità lo scontro diretto nelle zone alte della classifica tra Lovers 1997 e Pol. Solarese (2-2): per i giallorossi, ora terzi in classifica, vanno a segno Vernelli e Sogari, mentre per i Lovers gol di Pessarelli e Gnudi. Importante vittoria casalinga, invece, per l'Athletic Valli, che supera 3-2 la Persicetana e sale al secondo posto in graduatoria, a -1 dalla capolista Libertas Ghepard: per la formazione mirandolese vanno a bersaglio Rossi, Marangoni e Kumih, mentre per quella bolognese in gol Santopadre e Massari.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 8: Virtus Bagnolo - Limidi 1-0, Cabassi Union Carpi - San Paolo 1-3, Novese - Carpine 1-0, Reggiolo - Concordia 2-0, Pol. Saliceta - Virtus Mandrio 1-2, Villa d'Oro - Virtus Cibeno 1-0, Possidiese - Rapid Viadana 1-2.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 18, Reggiolo 17, Virtus Mandrio 16, Rapid Viadana 14, Novese 14, Villa d'Oro 12, Virtus Bagnolo 11, San Paolo 11, Limidi 10, Cabassi Union Carpi 7, Possidiese 7, Concordia 7, Pol. Saliceta 6, Virtus Cibeno 6.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 8: Sporting Terre del Reno - Bondeno 0-2, Athletic Valli - Persicetana 3-2, Libertas Ghepard - Galliera 4-0, Lovers 1997 - Pol. Solarese 2-2, Real Bologna - Alberonese 4-1, Sermide - Libertasargile Vigorpieve 2-0, XII Morelli - Rayo Granarolo 0-1.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Libertas Ghepard 17, Athletic Valli 16, Pol. Solarese 15, Lovers 1997 14, Bondeno 13, Sermide 13, Rayo Granarolo 12, Galliera 12, Persicetana 11, Real Bologna 11, XII Morelli 10, Sporting Terre del Reno 5, Alberonese 3, Libertasargile Vigorpieve 3.

Tabellino Athletic Valli - Persicetana 3 - 2

Reti: 21' Massari (P), 58' Rossi (A), 60' Santopadre G. (P), 74' Marangoni (A), 93' Kumih (A).

Athletic Valli: Bocchi D., Ghisellini (79' Fontana), Barbieri, Rossi, Mari, Marangoni, Peccini (46' Mansour), Kumih, Nartey, Moretti, Piva. A disp: Martinelli, Kasapi, Sala, Merighi, Guagliumi, Bocchi M. All: Rampani

Persicetana: Pierobon, Narretti L., Panariello, Callegari, Camara, Tesini, Massari, Gilli, Santopadre G.,Pagnoni ( 58' Kramo), Brancalion (86' Magagnioli). A disp: Dall'Olio, Narretti D., Lanzarini, Siani, Santopadre M., Bernaroli, Buonamici. All. Fanton

Amm. Fontana, Moretti, Ghisellini (A), Brancalion (P)

Terza Categoria

Nella nona giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, finisce in parità il match tra Union Sg Sozzigalli e Terre di Castelnuovo (1-1): in gol Jarmouni e Ameruoso, la formazione solierese, ora quinta in classifica, sale a quota 15 punti. Bene il Baracca Beach, che si impone 1-2 sul campo del Castelfranco Calcio: a segno per i bomportesi Tostono, autore di una doppietta, di Dettori il gol dei padroni di casa. Nell'ottava giornata del Girone B (Reggio Emilia), invece, pirotecnico successo per il Vallalta, che si impone 5-4 contro Il Quadrifoglio e rimane, insieme al Fosdondo, a -1 dalla coppia in vetta alla classifica, formata da Cortilese e Polisportiva Aics Guastalla: per la formazione concordiese tripletta di Lodi e doppietta di Vandelli. La Pol. Roveretana, invece, cade 2-3, in casa, contro il Salvaterra: non basta una doppietta di S. Minelli, la formazione reggiana passa con i gol di Prodi, Iacovino e Sassi.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 9: Ganaceto - Pol. Union 81 1-1, Borghetto Santanna - Manzolino 4-2, Fides Panzano - Sanfa 0-3, Pol. Cognentese - 4 Ville 4-1, Pol. Forese Nord - Pol. San Damaso U21 0-3, Real Montale - Gaggio 1-1, Union Sg Sozzigalli - Terre di Castelnuovo 1-1, Castelfranco Calcio - Baracca Beach 1-2.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 27, Sanfa 20, Pol. San Damaso U21 19, Pol. Union 81 15, Union Sg Sozzigalli 15, Borghetto Santanna 13, Ganaceto 13, Terre di Castelnuovo 13, Real Montale 12, Gaggio 11, Baracca Beach 11, 4 Ville 10, Castelfranco Calcio 10, Manzolino 9, Pol. Forese Nord 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 8: Montecchio U21 - Fosdondo 0-1, Pol. Aics Guastalla - Santos 1948 3-1, Cadelbosco - Gualtierese 3-2, Fogliano - Cortilese 2-4, Pol. Roveretana - Salvaterra 2-3, Vallalta - Il Quadrifoglio 5-4.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Cortilese 16, Pol. Aics Guastalla 16, Fosdondo 15, Vallalta 15, Salvaterra 13, Invicta Gavasseto 12, Cadelbosco 11, Pol. Roveretana 9, Santos 1948 8, Gualtierese 7, Il Quadrifoglio 6, Fogliano 4, Montecchio U21 3.