Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice solo in vetta dopo la vittoria contro la Solierese. Ok Rivara e Pol. Nonantola contro Mirandolese e Ravarino

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Promozione

Nell'undicesima giornata del Girone B di Promozione, arriva un'altra vittoria per il Medolla San Felice, che, dopo aver agganciato in settimana la Sanmichelese in vetta alla classifica battendola nello scontro diretto, grazie al successo per 0-1 sul campo della Solierese diventa la nuova capolista solitaria, con due punti di vantaggio sulla formazione sassolese, fermata sull'1-1, in casa, da La Pieve Nonantola. Al Medolla San Felice basta una rete sugli sviluppi di un calcio piazzato del nuovo acquisto Guidone per avere la meglio sulla Solierese, mentre la formazione nonantolana trova il pari con un rigore di Montorsi dopo l'iniziale vantaggio firmato da Ashong per la Sanmichelese. Finisce, infine, a reti inviolate lo scontro diretto ai margini della zona playout tra Virtus Camposanto e Pol. Virtus Correggio: un punto che va bene a entrambe per rimanere fuori dalla zona spareggi salvezza.

Promozione, Girone B, risultati giornata 11: Casalgrande - Maranello 0-1, Castellarano - Montombraro 0-0, Castelnuovo - Sporting Scandiano 1-1, Masone - Baiso Secchia 3-0, Sanmichelese - La Pieve Nonantola 1-1, Riese - Sammartinese 3-1, Solierese - Medolla San Felice 0-1, Virtus Camposanto - Pol. Virtus Correggio 0-0.

Promozione, Girone B, classifica: Medolla San Felice 27, Sanmichelese 25, Masone 23, Castellarano 21, Sporting Scandiano 19, United Carpi 18, Riese 14, Solierese 12, Virtus Camposanto 11, Pol. Virtus Correggio 11, Maranello 11, La Pieve Nonantola 10, Montombraro 9, Sammartinese 9, Castelnuovo 8, Baiso Secchia 8, Casalgrande 3.

Prima Categoria

Nell'anticipo del sabato dell'ottava giornata del Girone D di Prima Categoria, la Pol. Nonantola ha sbancato il campo del Ravarino col risultato di 1-2, conquistando la terza vittoria consecutiva e portandosi a quota 13 punti, a -1 dalla zona playoff: a decidere un match in cui la Pol. Nonantola era rimasta in inferiorità numerica, è stato un gol nel finale di Debbia, dopo che El Gourche, per il Ravarino, terzultimo in classifica, aveva risposto all'iniziale vantaggio della formazione nonantolana firmato Ferruggia. Tra le gare della domenica, invece, il risultato più importante è quello del Rivara, che si aggiudica, in trasferta, il derby della Bassa modenese sul campo di una Mirandolese che non vince da cinque partite, e sale al terzo posto in classifica, in piena zona playoff. I biancorossi si impongono 1-3 e succede tutto nella ripresa. Al 54’ Luppi R. porta in vantaggio il Rivara con un bel tiro da dentro l’area, ma il vantaggio dura poco: al 61’ El Madi pareggia i conti per la Mirandolese. Rivara di nuovo avanti al minuto 85: Gasparini mette una bella palla in area, è bravo Luppi M. ad approfittarne e segnare il gol del vantaggio. La Mirandolese sembra accusare il colpo e così all'88’ Paganelli, con un gran tiro, trova l'eurogol del definitivo 1-3. Poker esterno per lo Junior Finale, che, sul campo del Solignano, passa 1-4 e si porta a +2 sulla zona playout: in rete per la formazione finalese Ferri C., autore di una doppietta, Carpeggiani e Pistoni, mentre è di Ferri M. il gol del Solignano. Finiscono ko, invece, sia il Cavezzo che la Vis San Prospero, entrambe in zona playout. I biancoazzurri cadono 1-3, in casa, contro lo Spilamberto: non basta un gol di Paluan, che accorcia le distanze dopo le reti firmate da Toure e Tedeschi per lo Spilamberto, che poi chiude il match nel finale con Romagnoli. Sconfitta dolorosa per i bianconeri, che vengono battuti 3-2 nello scontro diretto sul campo della Pgs Smile: avanti con Guerzoni, la Vis San Prospero viene poi raggiunta da un gol di Zarcone. Guerzoni riporta avanti i bianconeri, ma ancora Zarcone e Prandi regalano il successo alla Pgs Smile.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 8: Ravarino - Pol. Nonantola 1-2, Cavezzo - Spilamberto 1-3, Colombaro - Fiorano 0-5, Valsa Savignano - Polinago 0-2, Lama 80 - Atletico Spm 2-2, Mirandolese - Rivara 1-3, Pgs Smile - Vis San Prospero 3-2, Solignano - Junior Finale 1-4.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Polinago 21, Atletico Spm 19, Rivara 17, Fiorano 16, Valsa Savignano 14, Colombaro 13, Pol. Nonantola 13, Mirandolese 11, Junior Finale 10, Spilamberto 10, Lama 80 9, Cavezzo 8, Pgs Smile 6, Ravarino 5, Vis San Prospero 5, Solignano 1.

TABELLINO MIRANDOLESE-RIVARA 1-3

MIRANDOLESE: Calanca, Castorri, Tonini, Grillenzoni, Notario, Barbalaco, Palmieri (80’ Vuocolo), Owusu (62’ Cavicchioli), El Madi (62’ Bianchi), Mortari (74’ Pozzetti), Stabile. A dis: Morselli, Ficarelli, Tafa, Borghese, Russo. All: Venturato

RIVARA: Pratissoli, Adsaoui (82’ Goldoni), Monesi (85’ Cappuccio), Luppi M. (cap), Braghiroli, Facchini, Poletti, Gasparini (88’ Vacchi), Luppi R., Negrelli (77’ Zacchi), Massaretti (85’ Paganelli). A disp: Benetti, Veronesi, Balboni, Mancini. All. Bergamschi

MARCATORI: 54’ Luppi R., 61’ El Madi, 85’ Luppi R, 88’ Paganelli

AMMONITI: 12’ Gasparini, 23’ Owusu, 35’ Fscchini, 47’ Negrelli, 66’ Bianchi, 82’ Zacchi, 99’ Braghiroli, 94’ Paganelli

ARBITRO: Mariani Stefano

