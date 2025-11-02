Calcio, Serie B: il Modena torna alla vittoria, Juve Stabia ko 3-0 al “Braglia”
MODENA - Il Modena di Andrea Sottil riscatta il primo ko stagionale, arrivato martedì nel turno infrasettimanale nel derby contro la Reggiana, con una vittoria netta al Braglia: Juve Stabia ko 3-0. Nieling sblocca la gara con un eurogol dalla distanza, Gliozzi dal dischetto e un’autorete fissano il punteggio sul 3-0 nella ripresa.
Al 2’ Modena ad un passo dal gol: Confente sbaglia e serve involontariamente Sersanti che trova di prima Gliozzi, la zampata del n°9 è respinta sulla linea da un difensore ospite con una scivolata provvidenziale. A sbloccare la gara è Nieling con un gol strepitoso al quarto d’ora: l’olandese riceve da Adorni a 30 metri dalla porta e lascia partire un mancino che si insacca all’incrocio dei pali. La Juve Stabia si costruisce la prima occasione al 27’, Correia entra in area e impegna Chichizola di esterno. Al 45’ il portiere gialloblù vola sulla botta da fuori di Leone e con la punta delle dita alza la sfera in angolo.
Dopo venti minuti di possesso degli ospiti senza occasioni, il Modena raddoppia al 23’: Sersanti viene atterrato fallosamente in area da Stabile, il Var richiama Dionisi che concede il penalty, Gliozzi è glaciale e non sbaglia. Pyyhtia va vicino al terzo gol al 44’, con una conclusione potente dal limite sul quale Confente si salva in angolo. Sugli sviluppi del corner Tonoli spizza verso il secondo palo e Ruggero fa autogol. Nel recupero Beyuku ad un passo dal 4-0 con una gran botta che colpisce entrambi i pali.
TABELLINO
MODENA-JUVE STABIA 3-0
Marcatori: 15’ pt Nieling (M), 23’ st Gliozzi (M), 45’ st autogol Ruggero.
MODENA: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Zampano, Magnino, Santoro (45’ st Nador), Sersanti (28’ st Pyyhtia), Zanimacchia (28’ st Beyuku), Gliozzi (28’ st Mendes), Defrel (14’ st Di Mariano). A disposizione: Pezzolato, Bagheria, Ponsi, Dellavalle, Massolin, Caso. Allenatore: Sottil.
JUVE STABIA: Confente, Bellich (14’ st Stabile), Giorgini, Ruggero, Carissoni, Mosti (28’ st Piscopo), Leone, Correia, Cacciamani, Maistro (14’ st Burnete), Candellone (38’ st Gabrielloni). A disposizione: Signorini, Boer, Reale, Baldi, De Pieri, Mannini, Zuccon. Allenatore: Abate.
Arbitro: Federico Dionisi. Assistenti: Andrea Niedda e Federico Votta. 4° ufficiale: Giorgio Bozzetto. Var: Alberto Santoro. Avar: Maria Sole Ferrieri Caputi.
Ammoniti: 11’ st Bellich (J), 36’ st Santoro (M), 40’ st Piscopo (J)
Spettatori: 9271 di cui 97 ospiti.
-
Calcio, Serie B: Modena ko nel derby contro la Reggiana, prima sconfitta in campionato per i canarini
- Calcio, Serie B: il Modena torna alla vittoria, Juve Stabia ko 3-0 al "Braglia"
- Calcio a 5, primo successo in campionato per il Modena Cavezzo Futsal
- Calcio, Seconda e Terza Categoria: vincono Novese e Vallalta, ancora ko Possidiese e Concordia
- Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice solo in vetta dopo la vittoria contro la Solierese. Ok Rivara e Pol. Nonantola contro Mirandolese e Ravarino
- Aggressione in discoteca con lo spray urticante, 18enne denunciato
- Raccolta differenziata, da lunedì 3 novembre Hera avvia la campagna per una plastica di qualità nelle Stazioni ecologiche
- Fatto scendere dalla corriera a 12 anni perchè non riusciva a mostrare l'abbonamento
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026