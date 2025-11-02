Calcio, Serie C: Carpi corsaro sul campo della Torres e in zona playoff
Carpi corsaro sul campo della Torres nella dodicesima giornata del Girone B di Serie C: i biancorossi si impongono 0-1 grazie ad una rete di Cortesi al 73' e salgono al settimo posto in classifica, in piena zona playoff, tornando al successo dopo il ko casalingo contro il Gubbio della scorsa settimana. Nel prossimo match, il Carpi ospiterà il Livorno che attualmente si trova in zona playout.
TABELLINO
Torres vs AC Carpi 0-1 (0-0)
Reti: 73′ Cortesi (C)
Torres (4-3-1-2): Zaccagno; Fabriani (dal 78′ Lunghi), Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico (dal 78′ Zambataro), Mastinu (dall’83’ Brentan); Carboni (dal 64′ Di Stefano); Musso, Diakite. A disposizione: Marano, Petriccione, Frau, Biagetti, Lattanzio, Dumani, Bonin, Masala, Starita. All. Pazienza
AC Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti (dall’85’ Lombardi); Tcheuna (dal 58′ Rigo), Figoli, Rosetti (dal 64′ Amayah), Cecotti; Pietra (dal 64′ Sall), Stanzani; Cortesi. A disposizione: Scacchetti, Perta, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani
Arbitro: Sig. Picardi sez. Viareggio/ Assistenti: Brizzi – Ceci/ 4° Ufficiale Sig. Di Francesco (Ostia Lido)/ Operatore FVS Sig. Pilleri (Cagliari)
Ammoniti: Stanzani (C)
Recupero: 2’ p.t.; 6’ s.t.
